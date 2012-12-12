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Dünya

Uludere katliamı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşındı

Roboski Katliamı ve Tamil soykırımı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitti

12 Aralık 2012 14:11

Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Komite (ICAD) Hollanda Seksiyonu, Roboski Katliamı ve Tamil soykırımını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıdı.

Suç duyurusunda 28 Aralık 2011 tarihinde TSK'ya bağlı savaş uçakları tarafından Roboski'de düzenlenen hava saldırısında 34 köylünün öldürüldüğü hatırlatıldı, Türk devletinin insanlığa karşı suç işlediği belirtildi. Suç duyurusunda Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Nejdet Özel'in yargılanması istendi. ICAD, Roboski Katliamı'na ilişkin belgeleri de UCM'ne sundu.

ICAD Hollanda Seksiyonu, UCM hakimi ile yaptığı görüşmede, Sri Lanka devletinin de 2009 yılında 40 bin Tamilli'yi öldürdüğünü, insanlığa karşı suç işlediğini ve soykırım yaptığını belirtti. ICAD, Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapakse, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gotabaya Rajapakse ve dönemin Genelkurmay Başkanı Sareth Fonseca'ın UCM'de yargılanmasını istedi.

 

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