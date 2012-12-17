Uludere raporu Meclis dışında mı hazırlanıyor?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Uludere Alt Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Ankara Milletvekili Levent Gök, uzun zamandır çıkması beklenen Uludere raporu için, “Ben açıkçası, bu raporun AKP’li üyeler tarafından hazırlandığını düşünmüyorum” dedi.

Gök, “Raporun, Meclis dışında başka bir yerde hazırlandığı” iddiasını gündeme taşıdı. Gök, “acilen toplantı” talebinde bulunduğu dilekçesini bugün komisyon başkanlığına verecek.

AKP’li Şener’in 15 Aralık tarihi doğru çıkmadı

Komisyon üyesi Levent Gök, çoğunluğu çocuklardan oluşan 34 yurttaşından bombardıman altında hayatını kaybettiği Uludere’de rapor bilmecesini T24’e değerlendirdi. Alt Komisyon Başkanı AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, rapor için 15 Aralık tarihini gösterdiğine dikkat çeken Gök, “Bu tarih, doğru çıkmadı. Üzerinden kaç gün geçti. Alt komisyon toplantısı için bir davet yapılmadı. Yapılacağına dair de bir işaret yok” dedi.

AKP’liler hazırlasalardı raporun bitiş tarihini bilirlerdi

“Ben açıkçası, bu raporun AKP’li üyeler tarafından hazırladığını düşünmüyorum” diyen Gök sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meclis dışında başka bir yerde hazırlandığını düşünüyorum. AKP’lileri bir rapor yazımı, hazırlanması çabası içinde görmüyorum. Eğer, böyle bir şey olsaydı, raporun ne zaman biteceğini, bitiş tarihini bilirlerdi. Emareler de bunu gösteriyor. Dışarıda hazırlanan bir rapor komisyona gönderilecek.”

Bütçe sonrası ya da yeni yılda tamamlanır

AKP iktidarının Uludere olayını istihbarat kopukluğu olarak gördüğüne ilişkin açıklamalarını hatırlatan CHP’li Gök’e göre, AKP, toplumda yaratacağı infial nedeniyle Uludere raporunu bütçe görüşmeleri sonrası ya da yeni yılda açıklayabilir.