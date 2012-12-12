Roboskili ailelerin 'Şeref Madalyası' sitemi

Genelkurmay Başkanlığı'nın, 34 köylünün öldürüldüğü Uludere katliamı ve iki pilotun ölümüne neden olan Türkiye'ye ait keşif uçağının Suriye tarafından düşürülmesi konusunda "komuta zafiyeti" eleştirilerine maruz kalan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten’e "Şeref Madalyası" vermesi Uludereli aileleri üzüntüye boğdu.

Taraf gazatesine konuşan Uludereli anneler, Erten'e madalya verilmesiyle ikinci kez bombalandıklarını belirterek, "Bu ödül çocuklarımızı paramparça etmenin şerefi midir" diye sordu.

Katliamda 13 yaşındaki oğlu Erkan’ı kaybeden anne Felek Encü, ödül haberini Taraf ’ta okuduğunu söyledi. Bir yıldır faillerin yargı önüne çıkması için mücadele ettiklerini söyleyen acılı anne, “Oysa, onlar sürekli ödül kürsüsüne çıkarılıyor. İçim acıyor. Allah şahidimdir ki, o komutana madalya verildiğini duyduğum anden beri gözyaşım dinmedi, ağlıyorum sürekli. Bu komutan çocuklarımızı öldürmüş. Bu ödülle şerefli bir şey yapıldığı mı düşünülüyor? Bu madalyayı ‘Çocuklarınız ölmüş, acınız büyük, acınız karşısında duruşunuzdan dolayı size veriyoruz’ demeleri gerekiyordu. Çocuklarımızın katillerine ödül verilmemeliydi” diye konuştu.



'Allah’a havale ediyorum'

Oğlu Yüksel Ürek’i kaybeden Emine Ürek ise, tepkisini şöyle dile getirdi: "Ne güzel birbirlerini şereflendiriyorlar. Onları günde 34 kez Allah’a havale ediyorum. 34 insanın ölümünden sorumlu bir komutana ‘Şeref ödülü’ veriliyorsa artık diyecek bir şey de yok. Bizim cüzdanımızda T. C. vatandaşı olduğumuz yazılıyor değil mi? Bu komutan kendi vatandaşını öldürmüş. Onların üzerinde bir bıçak bile yoktu. 34 insanı, çocukları paramparça etmenin şerefi midir bu ödül, bunu sormak istiyorum. Hangi vicdana sığır bu."

'Genelkurmay suçluluk telaşı içinde'

TBMM Uludere Alt Komisyonu’nun CHP ve BDP’li üyeleri, Orgeneral Mehmet Erten’e madalya verilmesine tepki gösterdi. Taraf ’a konuşan CHP’li üye Levent Gök, "Genelkurmay ve iktidar, bir suçluluk telaşı içerisindeler. Gerçekleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Madalya da, bunun bir sonucu. Ancak mızrak çuvala sığmaz" dedi.

BDP’li üye Ertuğrul Kürkçü ise "Bir askere madalya verilmesi için başarı göstermesi gerekir diye biliyorum. Son bir yıla bakıldığında, Roboskî katliamı ve Suriye’deki uçak kazası görülüyor. Genelkurmay’ın hesap vermesi gerekirken, ödül vermesi ne insanlıkla ne de askerlikle bağdaştırıyorum" diye konuştu.

Bu arada, Uludere Komisyonu, katliam üzerinden 11.5 ay geçmesine rağmen raporunu tamamlayamadı. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşılması planlanan raporda, "Heron görüntülerini kimin değerlendirdiği, hedef tayinini kimin yaptığı, ‘vur’ emrini kimin verdiği ve hangi istihbarata dayanılarak bombalamanın gerçekleştirildiği" sorularının yanıt bulması beklenmiyor.(Bahar Kılıçgedik/Hüseyin Özkaya)