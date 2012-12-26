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TBMM'de Uludere taslak raporu: Genelkurmay talimat vermiş olabilir

Roboski katliamının birinci yılını doldurmasına iki gün kala, olaya ilişkin Komisyon raporunda 'Genelkurmay talimat vermiş olabilir. Genelkurmay tüm belgeleri paylaşmadı' dendi

26 Aralık 2012 14:57

Roboski katliamıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporu ortaya çıktı. Raporda, "Genelkurmay talimat vermiş olabilir. Genelkurmay tüm belgeleri paylaşmadı" deniliyor.

28 Aralık 2011'de F-16 savaş uçaklarının bombalaması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski katliamıyla ilgili, Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonu taslak raporunu hazırladı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, raporda, Roboski ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına özel bir talimat ve strateji uygulanmadığı belirtildi. "TSK'daki hiyerarşiye göre talimat verilmiştir. Sınır ötesi operasyonlardaki aynı usül uygulanmıştır. Genelkurmay'dan talimat olabilir" görüşüne yer verildi.

Raporda, Genelkurmay'ın Komisyon'la bütün belgeleri paylaşmadığına dikkat çekilirken, Uludere olayıyla ilgili bir kasıta rastlanmadığını ancak zincirleme hatanın bulunduğu dile getirildi.

70 sayfalık raporun alt komisyonda tartışıldıktan sonra ocak ayında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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