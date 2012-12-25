Aygün’den İçişleri Bakanı'na: Uludere anmasını da yasaklamayı düşünüyor musunuz?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 34.yıldönümünde ‘Maraş Katliamı’ etkinlikleri için kent girişleri yasaklanan ve şiddete maruz kalan vatandaşları hatırlattığı İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, “Uludere anmasını da yasaklamayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde Aygün’ün, bakana yönelttiği sorular şu şekilde:

‘Mavi Marmara serbest Maraş yasak’

-Türkiye’de Mavi Marmara gemisinde İsrail’in yaptığı katliamı anmak serbest iken 34 yıl önce katledilenleri anmayı niçin yasakladınız? Bunun sebebi 1978’de vahşice katledilenlerin Alevi kimliğinden olması mıdır? Bu durumda Alevi yurttaşların bakanı olduğunuzu söyleyebilir misiniz?

-“Suriyeli mültecilerin Maraş’ta oluşu, anma için kente gidecekler için ‘güvenlik’ sorunu ve yasadışı örgütlerin, “provokasyon yapacağı” iddiasıyla yasaklandığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialara önlem almayı düşünmediniz mi? Neden her kitlesel etkinliklerde böyle iddialar ile engellemeler oluyor?

‘Anmalar neden hep yasaklanıyor?’

-Türkiye’de anmalar neden hep yasaklanıyor? Eğer anma yapmak isteyen vatandaşların güvenliğini sağlayamıyor ve hep yasaklar ile önlem almaya çalışıyorsanız siz neden bakanlık yapıyorsunuz?

-Başbakanı gittiği her yerde korumayı sağlayan güvenlik güçleri anma yapmak isteyenleri koruyamamakta mıdır?

-Kahramanmaraş Valiliği’nin anma ile ilgili kararında anma tarihinin bir ay süre ile ertelendiği belirtilmiştir. Neden yıl dönümünde değil de bir ay sonrası için izin verilmektedir? Bir ay sonra gerçekleşmesi mümkün olabilecek anma için 23 Aralık tarihinde neden gereken önlemler alınmamaktadır? Bir ay sonra iddia edilenlere nasıl önlem alınacaktır?

-Kahramanmaraş’a gitmek isteyen vatandaşların otobüslerini engelleyerek seyahat etme haklarını engelleyen polislere talimatı kim vermiştir? Bu polisler hakkında neden hiç soruşturma açılmamaktadır?

Hükümet katliamı niye kınamadı

-Hükümet olarak neden katliamı kınayan bir mesaj yayınlamadınız? Neden anma etkinliğine hükümeti temsilen kimse katılmamaktadır?

-Hemen hemen her etkinliğe sert müdahale eden polislere ne zaman dur diyeceksiniz?

-Uludere anmasını da yasaklamayı düşünüyor musunuz?