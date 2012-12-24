Ferhat Encü: Roboskili aileler devletle barışmadı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Roboski köyünde, TSK'ya ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu, 17'si çocuk, 34 insanın yaşamını yitirdiği katliamın birinci yıl dönümüne günler kala Akşam gazetesi" Uludere dere devletle barıştı" başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde katliamda 29 ferdi öldürülen Encü ailesinden 15, Ortasu ve Gülyazı köylerinden de 15 olmak üzere 30 kişinin korucu olduğu ifadeleri yer aldı.

28 Aralık günü yapılacak olan anma ve mevlide Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ve diğer devlet temsilcilerinin de davet edildiği iddiasının yer verildiği haberde, ayrıca

Haberde yer alan iddialarla ilgili, görüşünü aldığımız Tahir Encü şunları söyledi: Haberi okudum orada yer alan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor.

Roboski'de daha önce korucu vardı, evet bu doğru, hayatını kaybeden insanların aillerinden de vardı. Ama yaşanan katliamdan sonra aillerin koruculuğu bıraktığı gibi Roboski'de de korucu yok. Yakın köylerde yoksulluktan, işi gücü olmadığı için devletten gelen koruculuk teklifini kabul edenler var. Bu 30 yıldır böyle. Buralar da yaşayan insanların, bir çocuğu dağda, bir çocuğu askerde, bir çocuğuda korucu, bu buranın gerçeği."

Katliamda kardeşi Serhat Encü ve 10 akrabasını kaybeden Ferhat Encü'de Akşam gazetesinin haberini T24'e şu sözlerle değerlendirdi: İnsan bu başlığı atarken, ilk önce kendisine sorması lazım. 'bu insanların adalet talepleri karşılanmadığı sürece' nasıl devletle barışabilir diye. Bu haberin masa başından servis edildiği apaçık ortada. Roboski'nin 6 bin nüfusu var, bunun 3 bin- 4 bine yakını Encü soyadını taşıyor. Aynı soyadla uzak köylerdeki insanlar koruculuk yapıyor olabilirler. Ama Roboski'de çocuğunu, kardeşini, babasını, amcasını kaybetmiş insanlar devletle barışmadığı gibi koruculuk yapmıyor."

Haberde valinin ve devlet yetkililerinin 4 gün sonra yapılacak anmaya çağrıldığı iddiasına ilişkinde Ferhat Encü şöyle dedi: Bu olayın başlıca sorumlularından biridir vali. Vali olaydan sonra iki ya da üç kez bizleri ziyaret etti. Sözü edilen parayı alıp olayı kapatmamızı istedi. Fakat bizlerden olumsuz yanıt alınca bir daha gelmedi. Bizler ne tazminat ne de farklı bir maddi yardım, destek istemiyoruz. Sadece ama sadece olayın faillerinin, bilinen faillerinin yargılanmasını istiyoruz"