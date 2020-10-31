Depremin ardından kaybolan ve sokakta bulunan sahipli hayvanlar sosyal medyadan duyuruldu

T24 Haber Merkezi



İzmir’de meydana gelen 6.6’lık depremde birçok sahipli hayvan kayboldu.

Sokakta tasması olan hayvanlarla karşılaşan insanlar, fotoğraf ve konum bilgileri ile sosyal medyadan paylaşırken, bazı vatandaşlarsa, aynı yöntemle yaptıkları paylaşımlarla kayıp hayvanlarını aramaya devam ediyor.