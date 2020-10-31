Depremin ardından kaybolan ve sokakta bulunan sahipli hayvanlar sosyal medyadan duyuruldu

31 Ekim 2020 14:38
TIKLAYIN - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar sürüyor; hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi, 804 kişi yaralandı
TIKLAYIN | İzmir'de bir binanın çökme anı böyle görüntülendi
TIKLAYIN | Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi
TIKLAYIN | İzmir depreminden ilk görüntüler
TIKLAYIN | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İzmir'de evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilir
TIKLAYIN | Deprem Bilimci Prof. Ercan: Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur, depremde zenginler değil fakirler ölür
TIKLAYIN | Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse, 9,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı
TIKLAYIN | Emniyet Genel Müdürlüğü: İzmir'deki depremin ardından aşağılayıcı paylaşımda bulunan 3 kişi gözaltına alındı
TIKLAYIN | İzmir Valiliği: Şehre girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı
TIKLAYIN | İzmir'de depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları gece de devam ediyor
TIKLAYIN | Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu İzmir'e doğru olan fayı tetikleyebilir
TIKLAYIN | Kandilli Rasathanesi: Artçı sarsıntıların 15 gün sürmesi bekleniyor; 6 büyüklüğü civarında artçılar beklenebilir
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