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Ekonomide ne oluyor?

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları

“Alışverişte artık hız ve fiyat önemli; müşteri verileri buna hizmet ediyor"

"Oyun sektöründe var olabilmek için 7/24 çalışmak ve sürekli güncel kalmak zorundasınız"

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

Mobilya sektörü 2020'ye iyimser bakıyor: Faizler ve KDV düştü, büyüme ve istihdam artacak

Selin Sayek Böke: Krizin nedeni ahbap çavuş kapitalizmi; bu düzen değişmeli

Ekonomist Ümit Akçay: Türkiye, 2020'de en fazla yüzde 3 büyür; bu da işsizliğe derman olmaz

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem istihdam artar; tebrikler Sayın Berat Albayrak!

"Kozmetik sektörü krizden daha az etkilendi; insanlar pahalı ürünler yerine küçük şeyler satın alabiliyor"

Veli-Der: Devlet için 'simit', çocukların eğitim hakkından daha önemli

Prof. Onur Başer: Türkiye diyabette dünyada birinci; şehir hastaneleri de dar gelirlilerin sağlığa erişimini güçleştiriyor

"Dolar yeniden yükseldi; Erdoğan'ın 'Kürecik ve İncirlik'teki üsleri gerekirse kapatırız' sözleri etkili oldu"

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