Yalçın Ayaslı, Borajet’i Sezgin Baran Korkmaz’a nasıl kaptırdı? Bir bilim insanının başına gelenler....

T24 yazarı Barış Soydan, Amerika’nın talebiyle Avusturya’da tutuklanan ve hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz’la gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın Boston’daki evinde ziyaret ettiği bilim ve iş insanı Yalçın Ayaslı’nın öyküsünü mercek altına aldı.

ODTÜ’te elektrik mühendisliği eğitimi alan ve ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktora yapan Ayaslı, füze ve mikrodalga teknolojilerinde 15 ayrı patent almış ve bu patentlere dayanarak kurduğu şirketi Hittite Microwawe’i geçtiğimiz yıllarda 2.5 milyar dolara satmıştı. Forbes dergisi 2010 yılında Ayaslı’yı, 400-450 milyon dolarlık servetiyle en zengin 100 Türk arasında göstermişti.



Ayaslı, Amerika’da elde ettiği servetin bir kısmıyla Türkiye’de çeşitli yatırımlar yaptı. İstanbul Nişantaşı’nda çok katlı bir hediyelik eşya mağazası, Nuruosmaniye’de gurme yemekleri yapan bir lokanta açtı ve 2010 yılında küçük uçaklarla çok fazla uçuş yapılmayan havalimanlarına sefer yapan Borajet’i kurdu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gazetelerde Ayaslı’nın FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair haberler çıkmaya başladı. Tam o günlerde Borajet, Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketi SBK Holding tarafından satın alındı. Sezgin Baran Korkmaz kısa süre sonra Borajet’in iflasını açıkladı ve Ayaslı’ya, şirketi satış esnasında açıklamadığı borçlarla sattığı gerekçesiyle dava açtı.

Korkmaz’ın mahkemeye sunduğu bilirkişi raporuna göre Yalçın Ayaslı’nın SBK Holding’e 253 milyon TL tazminat ödemesi gerekiyordu.



Bu dönemde hakkında yakalama kararı bulunan Ayaslı, Türkiye’ye gelemiyordu. Daha sonra verdiği röportajda, medyada yayınlanan FETÖ’cü iddiaları ile hakkında kampanya yürütüldüğünü ve bu dönemde Borajet’i bilabedel satmak zorunda kaldığını savundu. Ayaslı, Borajet’in satışıyla ilgili olarak, “2016’da yapılan asılsız karalama yazıları ile durum değişti. Borajet’i benim sahipliğimde devam ettirmek imkânsız hale geldi, ben de bila bedel devretmek durumunda kaldım. Medyada beni ve Borajet’i FETÖ ile ilişkilendirmek, maksatlı olarak ve büyük bir gayretle yapılan adımı ve şirketimi karalama projesinin bir parçasıdır. Projenin 2016’da yapılan ilk ayağında Borajet’in piyasa değeri düşürülmüş, şirket bila bedel ele geçirilmiş” dedi.

Büyükelçi ziyaret etti

Yalçın Ayaslı’nın ismi, Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığına kara para aklama davası kapsamında tedbir konulması sonrasında yeniden gündeme geldi. Bu esnada Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, geçtiğimiz günlerde Ayaslı’yı Boston’daki evinde ziyaret etti. Ayaslı’nın sosyal medyada bu ziyaretten fotoğraflar paylaştı. T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu’nun Türkiye’ye duyurduğu bu ziyaret, Ayaslı’ya yönelik bir iade-i itibar girişimi olarak görüldü.

CHP Amerika Temsilcisi Özcan: Sosyal demokrat bir kişi olarak biliniyor

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, önceki gün KRT programına bağlanarak Sezgin Baran Korkmaz ile Yalçın Ayaslı hakkında değerlendirme yaptı. Özcan, Ayaslı’nın Amerika’da sosyal demokrat görüşlere sahip bir insan olarak tanındığını ve Demokrat Parti ile güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Özcan, Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek için iki sivil toplum örgütü kuran Ayaslı’nın geçtiğimiz yıllarda Kongre üyelerine yönelik çeşitli çalışmalar yaptığını, Borajet olayı çevresinde yaşanan olaylar ve hakkında açılan dava sonunda ise bu çalışmaları bıraktığını belirtti.