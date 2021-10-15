Gazeteci Genç: Martta Apple Amerika mağazasında en çok oynanan ilk 10 oyunun 6'sı Türkler'den; dağıtım tarafında büyük bir sömürü var

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Oyun sektörü Türkiye ve dünyada kazandığı ivme ile şimdiden milyarlarca dolar hacme ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Türkiye'de ise oyun üretimindeki devinim giderek daha belirgin hale geliyor. Gazeteci Kaya Genç, oyun sektörünün görünmeyen yüzünü, var olan sömürüyü ve madalyonun diğer tarafını anlattı. Genç, "Martta Apple Amerika mağazasında en çok oynanan ilk 10 oyunun 6'sı Türkler'den; dağıtım tarafında büyük bir sömürü var" diye konuştu.

Gazeteci Kaya Genç, oyun sektörünün bilinmeyenlerini anlattı. Milyar dolarlarla telaffuz edilen bazı oyunların arkasında yatan sömürüyü, oyun üreticilerinin güvencesiz çalışma şartlarını T24 ekonomi yazarı ve programcısı Barış Soydan'a anlatan Genç, şunları söyledi:

"Türkiye'de 880 milyon dolar gibi bir pazardan bahsediyoruz. Covid zamanında oyuncu sayısında yüzde 30 artış oldu. Bir bilgisayarda büyük çaplı oyunlar var. Bir de telefonda oynanan bağımlılık yapıcı oyunlar var. Türkiye'de sistem bunların başarısı ile yükseliyor. Ücretsiz oyun modeline Türkiye'de çok giriyorlar. Peak'in yaratıcıları bunun Çin'de de öyle olduğunu saptamışlar."

"Dağıtıcılar da o gençlerin heveslerini sömürüyor"

Oyun dağıtıcılarının sektörde bir sömürü yarattığını söyleyen genç, "Zynga uluslararası bir şirket. Müzik dağıtıcıları gibi düşünün. Dışarıdan kaotik gibi görünüyor ama aslında kapalı bir sistem. İstanbul'da Bahçeşehir'de bir oyun laboratuvarı var mesela. Orada çalışıyor insanlar. Dağıtıcıya oyun yapıyorlar. Dağıtıcılar da o gençlerin heveslerini sömürüyor. Türkiye'de onlarca küçük oyun stüdyosu var. Bu bir ekosistem. Burada çok güzel bir hayat yaşıyorlar aslında. Başarılı olanlar bunlar. Belki de bir oyundan yalnızca bin lira kazanıyorlar" dedi.

"Sürekli çalışıyorlar bir sonraki oyun için"

Oyun üreticilerinin sürekli yeni üretim içinde kalması ve çok fazla çalışması gerektiğine dikkat çeken Genç, "Çok kazandıran bir oyun olması için çok güçlü başlaması gerekiyor. Yoksa zaman içinde çözülüyor. Türkiye'de müthiş bir oyun kültürü var. Bunlar sosyal oyunlar. Birlikte oynuyoruz. Grafikler güzel, yazışabiliyoruz. Kazanan hepsi alır gibi bir olay var. Bir sözleşme paylaştı benimle bir oyuncu. Oyun başarılı olduğunda net kardan yüzde 10 alacaksınız. Fakat Spotify'a da bir sürü şarkı yükleniyor ama milyonlarca dinlenmesi lazım. Ama umut devam ediyor. Bir sonraki oyunda kazanırız diyorlar. Ama bu Başarı hikayelerinin yanında sömürü hikayeleri de var. Sürekli çalışıyorlar bir sonraki oyun için" diye konuştu.

"Çok fazla yetenek var"

Gazeteci Kaya Genç, şunları söyledi:

"Peak'te 100 kişi çalışıyor. Dream Games'te sanırım 10 civarı genç var. 4 ay içinde bir Royal Game diye bir oyunları var. Hazırlanıyorlar. Oyun üreticilerinin bir sendika çabası var. Çok fazla yetenek var. Emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Çoğu oyun yazarak para kazanamıyor. Mart 2021'de Amerikan mağazasındaki en çok oynanan ilk 10 oyunun 6'sını Türkler çıkarmış. O pazara ürün üretiliyor şu an. İstanbul global oyun üretiminin Silikon Vadisi'ne dönüşmüş durumda."

Büyüyen teslimat sektörü ve kuryelerin problemleri

"Geceleyin dondurma yemek istiyorsunuz. Bir arzunuz var. Arzu dünyasına hizmet eden bir sistem. Çok fazala emek sömürüsü yaşanıyor. Motokuryelerin aldıkları paralar çok yetersiz. Çok kaza yapıyorlar. Tüm sokaklar motokurye ile dolu. Anekdota dayalı bir şey, acil servise gelen tüm insanlar içindeki motokuryelerin oranı çok fazla artmış durumda."