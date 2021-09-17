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Ekonomide ne oluyor?

Bilişimde eleman açığı büyük; kimya ve matematik mühendisleri de çok aranıyor

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, Barış Soydan'ın konuğu

17 Eylül 2021 11:17

T24 yazarı Barış Soydan’ın sorularını yanıtlayan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, işsizlik riskinin en düşük olduğu mesleklerin sırasıyla, bilişim, sağlık, endüstri mühendisliği olduğunu belirtti. Uysal, matematik, kimya ve biyoloji mühendislerine yönelik talebin de yüksek seyrettiğini anlattı.

Bilişimin tüm alanlarında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir açık olduğunu ifade eden Uysal, uzun zamandır talebin arzın üzerinde seyrettiğini kaydetti. Uysal, buna karşılık sosyal bilimler mezunlarının işsizlikle karşılaşma olasılığının diğer alanlara göre çok daha fazla olduğunu belirtti.

Hizmet sektöründe işgücü fazlası var

Yüksek maaş verdiği halde garson ya da işçi bulamadığını öne süren patronlarla ilgili de konuşan Uysal, kafe-restoran gibi hizmet sektörü işlerinde eğitimsiz işgücü arzının çok yüksek olduğunu, dolayısıyla buralarda bir açık olmadığını belirtti.

Uysal, buna karşılık fabrikalarda “gri yakalı” olarak tanımlanan uzman ara elemanların arzının, şirketlerin talebinin altında olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için meslek liselerinin sayısının artırılması ve Almanya’da olduğu gibi buralarda kaliteli eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

Uysal, Barış Soydan’ın ara elemanlara verilen ücretlerin yeterli olup olmadığıyla ilgili sorusuna yanıt olarak, ücret seviyesindeki düşüklüğün de ara eleman yetersizliğinin sebeplerinden biri olduğunu anlattı.

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