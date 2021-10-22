Dolar uçuyor, TL savruluyor; iktidar faiz kararıyla ne yapmak istiyor, vatandaş nasıl etkilenecek?

Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz kararı sonrası Türk Lirası, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirerek, yüzde 18'den yüzde 16'ya çekti. Kararın ardından döviz kurlarında yeni rekorlar kırıldı.

Merkez Bankası’nın faiz kararını, doların yükselişini ve bu yükselişin vatandaşı nasıl etkileyeceğini yorumlayan ekonomist Murat Kubilay, Türkiye’nin ekonomik açıdan 90’lara geri döndüğünü söyledi. Dolardaki yükseliş, Merkez Bankası'nın kararı ve Türkiye'nin ekonomi gündemini Barış Soydan'a yorumlayan Kubilay, dolardaki artışın ardından vatandaşın daha da yoksullaşacağını dile getirdi.

Üç kanaldan yoksullaşacağız"

Kubilay, “Üç kanaldan yoksullaşacağız. İlk kanal ithalata bağlı ürünlerde zam gelecek, döviz borcu olanlar bir gecede daha da fakirleştiler bunlar yatırım yapmak zorlanacak ve bu durumda istihdam da sağlayamayacak dolasıyla ikinci basamak işsizlik üzerinden gelecek, son kısım ise; merkezi hükümetin borcunun yüzde 58’i döviz cinsi bu da oturduğumuz yerde hazinemizin de devletimizin de fakirleştiğini gösteriyor bu da sosyal devlet desteklerini azaltacak. Özetle hem devlet hem özel sektör hem de bireyler fakirleşecek” dedi.

1990’larda ekonomik durumuna geri dönüldüğünü söyleyen Kubilay, “O dönemden beter bir durum yaşamaya başladık o dönemden daha kötü bir durumdayız. Eğer orta gelir grubundaysanız durum kötü, düşük gelir grubunda isenız durum çok kötü” diye konuştu.

"Bizi hiç bilinmeyen bir yere bıraktılar"

Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz indiriminin piyasalar için beklenmedik olduğunu ve bu kararın rasyonel bir açıklamasının olmadığını söyleyen Kubilay, bu faiz indirime ilişkin şöyle konuştu:

“Bence iktidara sahip olmadığı bir rasyonaliteyi bahşetmeye çalışmayalım. Belki çok hamasi gelecek ama inanın sayın Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası gidip de uyarmasından ötürü Erdoğan inatlaşmış ‘sen kimsin ya patron benim’ demiş bile olması mümkündür.”

Kubilay, MB’nin karar metninde faiz indirimi için ço bir alan kalmadığını belirttiğini ancak faiz inridiminin devam edip etmeyeceğine dair bir ipucunun da yer almadığını belirterek “Özetle bizi hiç bilinmeyen bir yere bıraktılar. Bunu sürdürebilir olmadığını görüyoruz. Bir şeyler iktidarı uyandıracak ama o nasıl olacak bilmiyorum” dedi.