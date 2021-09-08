Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun “çekirdek enflasyon” sözü doları neden yükseltti?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun bu sabah yaptığı konuşmada 'çekirdek enflasyon'dan söz etmesi sonrasında doların yükselerek 8.48 TL’ye çıkmasını değerlendiren T24 yazarı Barış Soydan, “Merkez Bankası faiz indiriminin yolunu yapıyor olabilir. Ama piyasa çekirdek enflasyona değil manşet enflasyona bakıyor” dedi.

Çekirdek enflasyon düşüyor

Çekirdek enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarını içermediğine dikkat çeken Soydan, ağustos ayında manşet enflasyon artarken çekirdeğin gerilediğini belirtti. Soydan, “Manşet enflasyon ağustos ayında yüzde 19.25’e çıkarak yüzde 19 seviyesinde bulunan Merkez Bankası’nın politika faizini geçti. Çekirdek enflasyon ise gerileyerek yüzde 16.8’e indi. Kavcıoğlu daha önceki açıklamalarında çekirdek enflasyon değil manşet enflasyona vurgu yapmış ve Merkez Bankası’nın politika faizinin enflasyonun üzerinde kalacağını belirtmişti. Manşet enflasyon yüzde 19’un üzerine çıktığına göre Merkez Bankası’nın şimdi tutarlı olmak adına faizi artırması gerekiyor. Ama Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz artırımı değil faiz indirimi istediğini biliyoruz. Başkan Kavcıoğlu şimdi manşet yerine çekirdek enflasyondan söz ederek, faiz artırımından kaçınmanın ve hatta bir indirime gitmenin yolunu yapmış oluyor” değerlendirmesi yaptı.

Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyona yaptığı vurgunun 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine gidilebileceği şeklinde yorumlandığını kaydeden Soydan, bunun da TL’ye satış getirdiğini ve doların 8.48 TL’ye kadar yükseldiğini anlattı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ne söyledi?

Şahap Kavcıoğlu, açıklamasında, ”Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır. Özellikle salgının getirdiği olağanüstü koşullar, enflasyonun kısa vadeli oynaklıklardan arındırılmış ana eğilimini ölçmeye yarayan çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırmakta" demişti. Güne 8.33 TL seviyesinden başlayan dolar bunun üzerine hızlı şekilde yükselerek 8.48 TL’ye yükselmişti.