BMC ve Tank Palet Fabrikası’nın yeni patronu Fuat Tosyalı’nın yükseliş öyküsü

T24 yazarı Barış Soydan, BMC’nin çoğunluk hisselerini Ethem Sancak ve Talip Öztürk’ten devralan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın yükseliş öyküsünü anlattı.

Tosyalı Holding’in, Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait BMC’nin 50,1’lik hissesini satın aldığı belirtilmişti. Hisselerin satış bedelinin ise 480 milyon dolar olduğu iddia edilmişti. Sancak ve Öztürk ailelerinin hiçbir hissesi kalmazken BMC’nin büyük hissedarı Toysa Holding olmuştu.

TANAP ihalesi kırılma noktası

Barış Soydan, Tosyalı Holding’in kuruluşunun AKP’nin iktidara gelmesinden önce gerçekleştiğini, ailenin uzun yıllardır demir çelik üretimi yaptığını belirtti. Bununla birlikte Tosyalı Holding’in sektördeki diğer şirketler arasında sıyrılıp yükselmeye başlaması AKP iktidarı döneminde oldu. Soydan, Tosyalı Holding için kilometre taşının Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan TANAP hattı için açılan boru ihalesini kazanmak olduğunu belirtti.

Tosyalı’nın bu ihaleyi Borusan gibi daha büyük şirketlerin elinden aldığına dikkat çeken Soydan, şirketin daha sonra arka arkaya büyük yatırımlar yaptığını vurguladı. Soydan, bu yatırımların en önemlilerinin Osmaniye’deki yassı çelik fabrikası ile Cezayir’e kurulan demir çelik fabrikası olduğunu belirtti. Tosyalı Holding, devlet tarafından kurulan Erdemir Ereğli ile birlikte yassı çelik üreten iki şirketten biri haline gelirken, Cezayir yatırımıyla da Afrika pazarına açıldı.

Varlık Fonu yönetim kurulunda

Fuat Tosyalı’nın Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyesi iki iş insanından biri olduğuna dikkat çeken Soydan, Cezayir yatırımının arkasında da güçlü siyasi destek bulunduğuna dair yorumlar yapıldığını anlattı. Soydan, Tank Palet Fabrikası ile yerli oto TOGG’un hissedarı olan Fuat Tosyalı’nın iktidarın en güvendiği iş insanları arasında yer aldığını belirtti.