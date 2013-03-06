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Politika

Uludere raporu muhalefeti ayağa kaldırdı

Meclis Uludere Alt Komisyon'undan geçen Uludere Raporu'na muhalefet tepkili. BDP'li Kürkçü, 'Rapor, geriye gidiyor ama Genelkurmay ve Başbakanlık’a gitmiyor' dedi

06 Mart 2013 20:19

Hülya Karabağlı / ANKARA

Muhalefete verilmeyen 76 sayfalık raporla ilgili komisyon üyesi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Uludere olayı, adi bir vaka olarak rapora girmiştir. Bu komisyon tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Utanç vericidir” dedi.  Komisyon üyesi Mersin Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, 'Rapor geriye doğru gidiyor ama gitmesi gereken Genelkurmay ve Başbakanlık'a gitmiyor. Sınır ötesi harekatın sorumlusunun bu mevkilerde aranması gerekirdi' dedi.

 

'Uçaklar ateş etmiş, köylüler ölmüş'

 

Kürkçü, raporun esasını kabul etmediğini söyledi. Raporun, 34 köylünün hayatını kaybettiği olayda sorumluların ve kabahatin kimde olduğuna dair hiçbir belirleme yapmadığına dikkat çeken Kürkçü, "Hükümet ile Genelkurmay arasındaki ilişkilerin şimdiki şeklinin, denge ve ittifak durumunun, bu rapordan zarar görmemesi kaygısıyla AKP’li üyelere empoze edildiğini ya da onların akıllarının böyle çalıştığını bize düşündürüyor. Biz devleti değil, fakir insanları, köylüleri düşünmek zorundayız.. Rapora göre uçaklar ateş etmiş, köylüler ölmüş” dedi.

 

'Gök: Adi  bir vaka olarak rapora girmiş'

 

Komisyon üyesi CHP’li Levent Gök ise, raporun komisyon tarihine kara bir leke olarak geçeceğini  söyledi. Olayda hayatını kaybeden 34 yurttaş adına, insanlık adına  utanç duyduğunu anlatan Gök,  "Uludere olayı, adi bir vaka olarak rapora  girmiş" ifadesini kullandı.

 

'Vur emrini  kim verdi sorusunun yanıtı yok'

 

Gök, "AKP-Genelkurmay işbirliği ortadadır. AKP'li üyeler, bu değerlendirmenin altında kalacaktır. 76 sayfalık raporun 62 sayfası, olayın teknik kısmı ile ilgilidir. Raporun geri kalan 14 sayfalık kısmının 3 sayfalık bölümünü de can simidi gibi sarıldıkları PKK'lının itiraflarıdır. Çelişkilerle dolu değerlendirmeler vardır, hiç bir soruna işaret etmiyorlar. Bu raporun içi boştur. Hiç bir sorumluyu tarif etmiyor. Asker ile sivil idare arasındaki koordinasyon noksanlığına dikkat çekiyorlar. Heron görüntülerini kim değerlendirdi, terörist olduklarına kim karar verdi?  Hedef tayinini kim yaptı- İstihbarat paylaşımı nereden geldi? Vur emrini kim verdi?  Raporu okurken büyük bir hayal kırıklığının ötesinde mahcubiyet yaşadım. Başka yerlerde hazırlanmış, hiç bir sonuca götürmeyen, insan haklarını ayaklar altına alan, travmayı görmezden gelen, annelerin babaların acılarını yok sayan küçültücü değerlendirmelerdir."

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