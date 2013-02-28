Uludereli ailelerden, meclis alt komisyonu raporuna tepki

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin Irak sınırında 31 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdi. 34 kişiyi her hafta perşembe günü yapılan anmaların 61’incisi bugün öğlen saatlerinde yapıldı. 34 kişi yakınları tarafından mezarları başında anıldı. Siyah elbiseler giyen aileler, kaybettikleri yakınlarının mezarları başında dua ederek, onları unutmadıklarını bir kez daha dile getirdi.

Yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarını taşıyan aileler, "Roboski katliamı Allah’ın emri değil, iktidarın emridir. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" pankartını açtı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen yaşamını yitiren 34 kişinin tüm yakınları, mezarlıktaki anmada hazır bulundu.

'Rapor iki temele dayanıyor'

Yaşamını yitirenlerin yakınları adına konuşan, saldırıda ölen Serhat Encü’nun kardeşi Veli Encü, adalet arayışlarına devam ettiklerini belirterek, "Adaletin sağlanmadığı bir haftada çocuklarımızın, kardeşlerimizin, eşlerimizin başında adalet arayışımıza devam ediyoruz. Meclis alt komisyonunun Roboski katliamına ilişkin açıkladığı rapor iki temele dayanıyor. Birincisi, sürecin işlemesini önlemek ve oyalamak, ailelerimizin tepkisini azaltarak hükümete zaman kazandırmak. İkincisi ise, bu süreçte manipüle delilerin oluşturulmasında kolluk kuvvetlerine ve savcılıklara zaman kazandırmak. Alt komisyon üzerine düşeni layıkıyla yapmış ve süreci oyalama konusunda işini iyi yapmıştır. Gerekli kurumlara zaman kazandırmış, katliamın karartılması için kurulan TBMM alt ve üst komisyonları, savcı ve mahkemeleri önce oyaladılar, sonra tepkinin dinmesini beklediler, daha sonra da delil üretmeye başladılar. Her şeyi kendilerine göre hazırlayıp, o bildik zamanı tekrarlayacaklar. Baştan beri söylediklerini tekrar söyleyecekler. Katliamda ’ PKK ’lılar vardı’ diyecekler. Genelkurmay hiçbir belge açıklamazken, ’masumane hatalar zinciri’ diyecekler. ’Bir türlü bunu bulamıyoruz’ diyecekler" dedi.

'Katliamların failleri yoksa barış da yok'

Uluslararası insan hakları savunucuları ve kurumlarına da çağrıda bulunan Encü, "Şimdi samimiyet zamanı, katliamların failleri yoksa barış da yok diyoruz. Eğer samimiyseniz uluslararası kurumları çağırın, bağımsız bir araştırma yapın. Araştırma sonucu kime kadar gidiyorsa gitsin, sorumlular yargılansın" diye konuştu.

Açıklamanın ardından aileler, yaşamını yitiren Fadıl Encü’nün hikayesini okuduktan sonra aileler, 5 dakikalık oturma eylemi yaptı. Çocuklarının mezarlarını öperek gözyaşı döken aileler daha sonra mezarlıktan ayrılarak köylerine geri döndü.