Uludere taslak raporu gelecek haftaya kaldı

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Uludere Alt Komisyonu’nun bugün açıklanması beklenen taslak raporu gelecek hafta Çarşamba gününe kaldı. Toplantıda, AKP’liler, Uludere olayını bir başka arkadaşından dinleyen ve PKK’lı itirafçının savcılık ifadesinin ‘belge’ sayılması için oylama yapılmasını istedi. CHP ve BDP’nin ret oyu kullanmasına karşın beşe üç oranla ‘belge ‘olarak kabul edildi. PKK itirafçısının savcılık ifadesi, PKK'lı bir arkadaşından edindiği duyumları içeriyor. Yani, Uludere’de yaşananların birebir tanığı değil. İtirafçının komisyonda ‘belge’ niteliği kazanan savcılık ifadesi şöyle:

'Bildiğim kadarıyla örgütte'

"Haftanin karargahına ait beyaz renkli Toyota marka araçla yanımıza geldiler. Aracı… terörist kullanıyordu. Hep birlikte bir süre sohbet ettik. Sohbet esnasında …. isimli terörist Uludere bölgesinde (34) vatandaşın ölümü ile ilgili olarak ‘olayın meydana geldiği gün ben ve …. Ölen gurubun içindeydik. İkimizde o bölgede oturan ailemizi ziyaret etmeye gidiyorduk. Dikkat çekmemek için kaçakçılık yapan grupla birlikte hareket ediyorduk. Hatta grubun içinde ikisi de benim kardeşimdi. Hep birlikte sınır hattına yaklaştığımızda uçak sesleri gelmeye başladı. Uçak seslerini duyunca….. Ben kendimizi kayalıkların arasına attık. Uçaklar uzaklaştıktan sonra kaçakçıları kontrol ettik hepsi ölmüştü. İki kardeşimde ölenlerin içindeydi. Onların da ölmüş olduğunu gördükten sonra …. ile birlikte askerlerin geleceğini düşünerek Haftanın bölgesine geri döndük. Ancak, baharın gelmesiyle birlikte bu olayın intikamını mutlaka alacağız” şeklinde beyanda bulundu. Bunun dışında bir bilgim yok. Bildiğim kadarıyla halen örgüttedir.”

'CHP’li Gök: AKP 'terörist var' demek istiyordu?

Alt komisyonun CHP’li Üyesi Ankara Milletvekili Levent Gök, AKP’nin en başından beri bombalamaya mazeret bulmak için "Uludereli kaçakçılar arasında teröristler var demek" istediğine dikkat çekti. Bu belgenin yeni bir şey olmadığına dikkat çeken Gök, "AKP’nin bir aydır aradığı bir belge, itirafçının bu ifadesi zaten dosya içindeydi. Ama, onlar dosyaya hakim olamadıkları için görememişler” dedi. 5 Şubat 2012 tarihinde 22. Tümen komutanını da bu yönde kendilerine bir bilgi verdiğine dikkat çeken Gök, "Böyle bir bilgi zaten vardı. Ancak, askeri kanattan bilgiyi belgelendiren bir şey gelmedi" eddi.

'Kürkçü: Rapora önemli etkisi olamaz'

Alt komisyon üyesi Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, ortada hazırlanmış bir rapor olmadığını ve kendilerine de rapora ilişkin herhangi bir belge verilmediğini söyleyen Kürkçü, PKK itirafçısının verdiği ifadeyle ilgili olarak, "Rapora önemli bir etkisi olmaz" diyen Kürkçü, AKP’nin bunu rapora koyabileceği yönündeki soruya, "Bu belgeyi AKP’liler nasıl yorumlar bakıp göreceğiz" yanıtını verdi.