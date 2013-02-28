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Uludere taslak raporu gelecek haftaya kaldı

Bir PKK itirafçısının Uludere olayına ilişkin olarak savcılığa verdiği ifadesi komisyon toplantısında oylanarak 'belge' niteliği kazandı. İfade, Uludere dosyasına ‘ belge’ olarak girdi

28 Şubat 2013 18:31

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Uludere Alt Komisyonu’nun bugün açıklanması beklenen taslak raporu gelecek hafta Çarşamba gününe kaldı. Toplantıda,  AKP’liler,  Uludere olayını bir başka arkadaşından dinleyen ve  PKK’lı itirafçının  savcılık  ifadesinin  ‘belge’ sayılması için oylama yapılmasını istedi. CHP ve BDP’nin  ret  oyu kullanmasına karşın  beşe üç oranla ‘belge ‘olarak kabul edildi. PKK itirafçısının savcılık ifadesi, PKK'lı bir arkadaşından edindiği duyumları içeriyor.  Yani, Uludere’de yaşananların birebir tanığı değil. İtirafçının komisyonda  ‘belge’ niteliği kazanan savcılık ifadesi şöyle:

 

'Bildiğim kadarıyla örgütte'

 

"Haftanin karargahına  ait beyaz renkli Toyota  marka  araçla yanımıza  geldiler.  Aracı… terörist kullanıyordu.  Hep birlikte bir süre sohbet ettik.  Sohbet esnasında ….  isimli terörist Uludere bölgesinde  (34) vatandaşın ölümü  ile ilgili olarak  ‘olayın meydana geldiği  gün ben ve ….  Ölen gurubun içindeydik.  İkimizde o bölgede oturan ailemizi ziyaret etmeye gidiyorduk. Dikkat çekmemek için kaçakçılık yapan grupla birlikte hareket ediyorduk. Hatta grubun içinde ikisi de benim kardeşimdi.  Hep birlikte sınır hattına yaklaştığımızda  uçak sesleri  gelmeye başladı.  Uçak seslerini  duyunca….. Ben kendimizi kayalıkların arasına attık.  Uçaklar uzaklaştıktan sonra kaçakçıları kontrol ettik hepsi ölmüştü.  İki kardeşimde ölenlerin içindeydi.  Onların da  ölmüş olduğunu  gördükten sonra …. ile birlikte askerlerin geleceğini  düşünerek  Haftanın bölgesine geri döndük.  Ancak, baharın gelmesiyle birlikte bu olayın intikamını mutlaka alacağız” şeklinde beyanda bulundu. Bunun dışında bir bilgim yok. Bildiğim kadarıyla halen örgüttedir.”

 

'CHP’li Gök: AKP 'terörist var' demek istiyordu?

 

Alt komisyonun CHP’li Üyesi Ankara Milletvekili Levent Gök, AKP’nin en başından beri bombalamaya mazeret bulmak için  "Uludereli kaçakçılar arasında teröristler var demek" istediğine dikkat çekti. Bu belgenin yeni bir şey olmadığına dikkat çeken Gök, "AKP’nin bir aydır aradığı  bir belge,  itirafçının  bu ifadesi zaten  dosya içindeydi. Ama, onlar dosyaya hakim olamadıkları için  görememişler”  dedi.  5 Şubat 2012 tarihinde  22. Tümen komutanını da  bu yönde kendilerine  bir bilgi  verdiğine dikkat çeken  Gök,  "Böyle bir bilgi zaten vardı. Ancak,  askeri kanattan  bilgiyi belgelendiren  bir şey gelmedi" eddi.

 

'Kürkçü: Rapora önemli etkisi olamaz'

 

Alt komisyon üyesi  Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü,  ortada hazırlanmış bir rapor olmadığını ve kendilerine de rapora ilişkin herhangi bir belge verilmediğini söyleyen Kürkçü, PKK itirafçısının verdiği ifadeyle ilgili olarak, "Rapora önemli bir etkisi  olmaz" diyen Kürkçü, AKP’nin bunu rapora  koyabileceği  yönündeki soruya, "Bu belgeyi AKP’liler nasıl yorumlar bakıp göreceğiz" yanıtını verdi.

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