Uludere raporu kabul edildi: 34 kişinin öldürülmesinde kasıt yok!

Hülya Karabağlı/ Ankara

Uludere Alt Komisyonu, 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 34 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak hazırladığı taslak raporu, 3'e karşı 5 oyla kabul etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu, 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 34 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili taslak raporu, 3'e karşı 5 oyla kabul etti.

Alt komisyon 3 buçuk saate yakın sürdü ve basına kapandı. Rapor önce alt komisyona dağıtıldı fakat daha sonra Cemil Çiçek'in uyarısıyla geri toplandı. CHP, MHP ve BDP toplantının gizli yapılmasına karşı oy kullandı.

62 sayfayı teknik bölüm oluşturan Uludere raporu toplamda 72 sayfadan oluşuyor. 3 sayfasını ise, PKK itirafçısının başka arkadaşının da Uludere'ye ilişkin anlattığı bölümler oluşturuyor. Raporda Uudere'de öldürülen 34 kişinin öldüğü böölge terör bölgesi olarak gösteriliyor.

AKPli 5 üyenin evet oyuna karşı muhalefetten 3 üyenin ret oyu kullandığı rapor için Meclis Başkanlığı’na sunuluncaya kadar gizlilik kararı alındı.

TBMM Uludere Alt Komisyonu, Uludere raporunda “Kasıt yok. Sivil idare ile askeri yetkililer arasında koordinasyonsuzluk var” ifadesi yer aldı.

‘Olayda kasıt yok’

Mecli Uludere Alt Komisyon’u tarafından hazırlanan raporda, ‘Olayda kasıt yoktur’, ‘Askeri ve sivil idare arasında koordinasyon eksikliği var’, ‘Sınır kapısı açılmalı’ ifadeleri yer aldı.

Alt Komisyon’dan geçen raporda, köylülerin bombalanması olayına ilişkin olarak, Askeri yetkililerin ve Başbakan’ın ismi geçmiyor. 72 sayfalık raporun, 62 sayfası olayın teknik kısmına yer veriliyor.

Raporda, köylülerin ifadeleri ve diğer değerlendirmeler yer alıyor. Raporun 3 sayfalık bölümünü ise, PKK itirafçısının bir önceki toplantıda ‘belge’ olarak kabul edilen ifadeleri yer aldı. İtirafçı, PKK mensubu bir arkadaşının Uludere olayına ilişkin olarak tanıklığını ifadelerinde anlatmıştı.

Diğer yanda komisyonda yer alan muhalefet partilerinde CHP ve BDP rapora şerh koyacak. Rapor, üst komisyonda görüşüldükten sonra TBMM Başkanlığı’na sunulacak.