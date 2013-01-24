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Politika

Komisyon Başkanı Üstün de, Uludere raporu hakkında ipucu vermedi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Üstün, 'İmralı’da tecrit söz konusu değil. Şu anda yeterince ziyaret yapılıyor. Tecrit iddia edilemez' dedi

24 Ocak 2013 20:31

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün,  Uludere raporu için, tarih vermeden “ Yakın zamanda açıklanır”  demekle yetindi.  Paris cinayetleri konusunda, “Bir iç infaz olabilir, bir başka istihbarat örgütü de kullanmış olabilir” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ayhan Sefer Üstün, “İmralı’da tecrit söz konusu değil. Şu anda yeterince ziyaret yapılıyor. Tecrit iddia edilemez” dedi.  Üstün, Paris cinayetleriyle ilgili, “ Bir iç infaz olabilir, bir başka istihbarat örgütü de kullanmış olabilir. Kendi içinden infaz da çıksa şaşırmayız, ikinci, üçüncü ülkelerin istihbarat örgütlerinin kulaklarına fısıldamasıyla çıksa da şaşırmayız. Türkiye artık bu şoklara, olaylara hazır hale geldi” yorumu yaptı.  Uludere ve  Terör raporunun  ne zaman açıklanacağı  konusunda bir tarih  vermeyen komisyon başkanı “ Yakın zamanda  açıklanır” demekle yetindi. 

 

Paris için herkes devrede

 

Üstün,  gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı ve son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Paris'teki infazlarla ilgili komisyonun bir şey yapıp yapmayacağı konusunda Üstün, “Paris savcılığı, hükümeti, Türk Hükümeti, herkes devrede. Bizim burada katkımız olacağını düşünsek gireriz. Ama tam da kriminal, girift bir olay. Şu an da bunu düşünmedik. Bunlar ilk kez olan olaylar değil. Bugün için olan olay değil, her zaman olan olay. Avrupa'da da Türkiye'de de olmuş.  Kendi içinde de olmuş olabilir, bir iç infaz olabilir, bir başka istihbarat örgütü de kullanmış olabilir. Önemli olan böyle bir yapının, 21. yüzyılda, bu dönemde Türkiye'de her şeyin konuşulduğu dönemde, böyle bir yapının varlığı sorun. Kendi içinden infaz da çıksa şaşırmayız, ikinci, üçüncü ülkelerin istihbarat örgütlerinin kulaklarına fısıldamasıyla çıksa da şaşırmayız. Türkiye artık bu şoklara, olaylara hazır hale geldi”.

 

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