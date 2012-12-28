HRW: Uludere'de adalet gecikiyor, Türkiye AİHS'yi ihlâl ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), 34 kişinin öldüğü Uludere bombardımanının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sorumluların yargı önüne çıkarılmamasını eleştirdi.

Bombardımanın yıldönümüne bir gün kala yapılan açıklamada örgütün Türkiye uzmanı Emma Sinclair-Webb "Koca bir yıl boyunca Uludere olayıyla ilgili yürütülen soruşturmalardan hiç birinin tamamlanmamış olması son derece kaygı verici" diye konuştu.

"Zira bu durum, hükümetin kendi kanuna aykırı uygulamalarına ilişkin olarak kamuya hesap vermekteki genel gönülsüzlüğüyle örtüşüyor."

Raporda meclisin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Ocak 2012'de kurduğu alt komisyonun, sonuç almak konusunda defalarca güvence vermesine karşın, bugüne kadar ne incelemesini tamamladığı ne de herhangi bir bulguyu açıkladığı vurgulanıyor.

Ayrıca "Alt komisyonun muhalefet partilerine mensup üyeleri basına ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne; Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) tam bir işbirliğini reddettiğini, soruları yanıtlamadığını veya talep edilen bazı belgeleri vermediğini anlattılar" deniyor.

Adli soruşturmadan sorumlu Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturmasını ne zaman bitireceğine dair bir işaret bulunmadığı hatırlatılıyor.



AİHS'nin ihlali



Raporda Türkiye'ye uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri de hatırlatılıyor.

"Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesi, yaşama hakkını teminat altına almaktadır ve sözleşmenin ihlal edilip edilmediğine karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tabiriyle, öldürmenin hangi koşullar altında gerekçelendirilebileceği çok dar şekilde yorumlanmalıdır" denen rapor, şöyle devam ediyor:

"2. Madde, kasıtlı öldürme durumu ile, kuvvet kullanımına izin verilen ve bunun kasıtsız bir sonucu olarak öldürmeye yol açan durumları ele alır. Ancak mahkeme, herhangi bir kuvvet kullanımının 'mutlak surette gereklilik' ötesine asla geçmemesi ve sözleşmede izin verilen maksatlarla sıkı sıkıya orantılı olması gerektiğine vurgu yapar."

"Uludere bombalamasıyla ilgili olarak, ölümcül güç kullanmanın mutlak şekilde gerekli olup olmadığını, insansız hava araçlarının tesbit ettiği kalabalık insan grubunun hedef alınmasının hukukiliğini ve can kaybının nasıl en asgaride tutulabileceğini değerlendirmek bakımından, eğer varsa, ne tür tedbirlerin alınmış olduğuna dair kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı."

İnsan Hakları İzleme Örgütü eğer tüm devlet kurumları soruşturmayı yürütenlerle çabuk ve tam işbirliğine gitmezlerse, Türkiye'nin 34 vatandaşının yaşama hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verilebileceğini belirtiyor.

28 Aralık 2011 günü akşam 9.30 civarı gerçekleşen bombardımanda Türk jetleri, Irak'tan katır sırtında kaçak mazot, çay ve şeker getiren bir grup köylüyü vurmuştu.

Olayda Ortasu (Kürtçe ismi Roboski) ile Gülyazı (Kürtçe ismi Bujeh) adlı iki köyden, 17'si çocuk 34 kişi yaşamını yitirdi.



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