Erdoğan: Uludere hataen yapılmış olabilir, İmralı ile görüşmeler sürüyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi kurumlar aracılığıyla görüşmeler yapıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan, 34 kişinin öldüğü Uludere olayıyla ilgili olarak da, "Ben burada kasda mahsus birşey olduğunu asla düşünmüyorum. Hataen bir şey yapılmış olabilir" dedi.

Başbakan Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında, ''Enine Boyuna'' adlı programa konuk oldu. Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, geçen yıl Şırnak'ın Uludere olayıyla ilgili olarak, hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarına seslendi. Olayda bir kasıt olduğunu düşünmediğini dile getiren Başbakan Erdoğan, ailelerin yasadışı örgütlerin oyununa gelmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Ben burada kasda mahsus birşey olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü bütün ilgililerle başta Genelkurmay Başkanı’m olmak üzere, onlarla hep konuştum. Hepsi bu üzüntünün içindeler. Burada hata olmuş olabilir. Onun burada teenni şart. Benim Uludereli kardeşlerime söyleyeceğim şey, lütfen bazı böyle ucu bucağı belli olmayan örgütlerin oyununa gelmeyin. Bu örgütlerin oyununa gelip de, bunlar böyle alıyorlar, parlamentoda gezdiriyorlar, buralara getiriyorlar, bunlar bence onların oyuncağı olmaması lazım. Onların malzemesi olmaması lazım. Şu anda yargı mekanizması çalışıyor. Bu yargı mekanizmasının kararının beklenmesi lazım. Niçin bu istismarcıların oyununa geliyorsunuz."

'İmralı ile görüşmeler devam ediyor'

Erdoğan terörle mücadele konusuyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. İmralı ile MİT gibi kurumlar aracılığıyla yapıldığını söyleyen Erdoğan, bu tür görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

'ODTÜ yönetiminin acziyeti var'

Bir soru üzerine ODTÜ'de yaşanan olaylara ve üniversite rektörüyle dün yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan şunları kaydetti:

"Ortada bir olay var. Kampüste çıkan yangın var, demir leblebilerin fırlatıldığı, molotofların kullanıldığı olaylar var. Sürekli olarak eleştirilen ise polis. Oraya polisi çağıran üniversite yönetimi. Polis oraya gitmek zorunda. Orada önemli bir olay var, yerli uydumuzu Uzay'a fırlatıyoruz.

Bizim ODTÜ'lü öğrencilerle bir problemimiz yok. Problem buradaki yönetimin acziyetidir. Yönetimin, okulu terörize eden gruplara karşı disiplin kurallarını işletmesi gerekmektedir.

Gerekiyorsa okuldan uzaklaştırılmalıdır bu tür öğrenciler. Başörtülü kızlarımıza bunu yaptılar. Polis ortalık sütlimanken müdahalede bulunmadı. Olaylar çıktığında müdahale edildi.

İtfaiye aracı neden geldi diyorlar, okul yanıyordu. Bu olayları bilim adına savunanları anlayamıyorum. Hocaların tavırlarını çok net ortaya koymalarını beklerdim. Benim hocalarım bana bunlar öğretmedi. Demek ki böyle bazı hocalar var.

Olaylar nedeniyle Göktürk-2 gündeme gelmedi. Yazıktır günahtır. 120 milyonluk bir yatırımdır bu. Bu dev yatırımı ben isterdim ki öğrenciler, 'bize öyle büyük bir salon verin ki biz de bunu canlı izleyelim' bunu beklerdim."