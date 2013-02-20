Meclis, Uludere'de sorumlu bulamadı!

TBMM İnsan Hakları Uludere Alt Komisyonu Başkanı, AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener, Uludere operasyonu ile ilgili olarak, "Bu, masumane bir güvenlik operasyonu ya da bir yanlışlık olmuş olabilir, bunu bilemeyiz" dedi.

Şener, İnsan Hakları Komisyonu'na bağlı birçok alt komisyon olduğunu anımsatarak, komisyonların raporları bittikçe görüşüldüğünü söyledi.

Geçen hafta, komisyonlarından 3 ay önce kurulan terör alt komisyonunun toplanarak taslak raporunu görüştüğünü belirten Şener, “Biz de gelecek hafta, perşembe günü alt komisyonu toplayacağız, toplantıda rapora son şeklini vereceğiz ve üst komisyona havale edeceğiz. Muhalefet şerhi olanlara da süre tanıyacağız” dedi.

Şener, üst komisyonun gündeminin müsait olması halinde, raporu Şubat ayı bitmeden komisyonda ele alabileceklerini bildirdi.

“Raporun bu kadar uzamasını neye bağlayabiliriz?” sorusuna, Şener, şu yanıtı verdi:

“Bizim dışımızda, beklentiler yükseltiliyor, çabuklaştırılıyor. Halbuki burada, sanki Uludere olayını bütün sonuçlarıyla aydınlatacak bir rapor olacak algısı oluşturuldu. Bu algı yanlış bir algı. Bizim İnsan Hakları Komisyonu olarak, insan hakkı boyutu çerçevesinde olaya bakmak gerekiyor.

Elde ettiğimiz bilgi ve belgelerden, oradaki eksiklikler neyse, tabii ki onların bir kısmını da dile getiriyoruz. Ama tam çıplaklığıyla, 'her şeyi bu rapor halledecek' beklentisiyle kamuoyuna sunulması doğru değil. O çerçevenin içinde kalması gerekiyor, biz de o çerçeve içinde raporumuzu tanzim etmiş olacağız.”

'Sınır bölgesindeki güvenlik birimlerine sınırdan geçişlerde vur emri vardır'

Şener, “Saldırı emrimi kimin verdiği raporda yer alacak mı?” sorusunu yanıtlarken de şunları söyledi:

“Bunlar bizim işimiz değil. Bizim, elde ettiğimiz belgelerden böyle bir yargısal sonuca varmak imkanı yok. Biz her şeyi biliyor değiliz, belki bilmiyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler... Bu, masumane bir güvenlik operasyonu ya da bir yanlışlık olmuş olabilir, bunu bilemeyiz. Sınır bölgesindeki güvenlik birimlerine sınırdan geçişlerde vur emri vardır. Çünkü ülke güvenliği söz konusudur ve illegal bir giriş vardır. Dolayısıyla sınır ötesinden sınıra kadar gelmiş bir yapıya, müteyakkız durumdaki güvenlik güçlerinin bu tür bir operasyon yapması olağan karşılanabilir. Burasının terör bölgesi olması, PKK'nın geçiş bölgesi olması, orada ülke güvenliği ile ilgili olan insanların üst seviyede uyarılması ve müteyakkız olması, böyle çok acele, çok çabuk hareket etmelerine ve istenmeyen sonuçlara sebep olmuş olabilir.

Ülkenin güvenliği önemli ve orası da PKK'nın geçiş yolu. Ölen insanlar tabii ki masumdur, onların acısı büyüktür. Ama bir tarafı düşünürken.. Tabi ki sivil bir vatandaşın ölmesi çok büyük bir acıdır, buna böyle bakacağız. Ama bir de güvenlik boyutuyla, güvenlik güçlerinin psikolojik hazırlığından, oradaki duyarlılığından, gelen istihbarat noktalarından üst seviyeye çıkmış güvenlik algısıyla değerlendirdiğimizde, o dengenin iyi kurulması lazım.”

Rapor Meclis Başkanlığı'na sunulduktan sonra kesinleşecek

Şener, “Raporun açıklanmasının gecikmesi, İmralı görüşmelerine bağlanıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine, “Hayır. Şu anda bile beklediğimiz bir belge var. Bu olaydan sonra, olayla ilgili gözaltına alınmış ve sonra salıverilmiş birisinin ifadeleri var. Bununla ilgili doğrulayıcı bilgiyi merciinden istedik, bu bilgi henüz gelmedi bile. Biz öngörüyoruz ki önümüzdeki hafta içine kadar gelir ve biz de toplantıyı perşembe günü yaparız” dedi.

Şener, “Olay şu değil; 'bütün elde ettiklerimizi elde ettik, bir konjonktür yakalayacağız ve orada açıklayacağız' böyle bir şey yok, süreç devam ediyor. Bizim raporumuz, aşağı yukarı özelikle olayın yıl dönümüne denk getirildi. Burada söylenenlerin, bu köpürtülmüş düşmanlıklarla doğru algılanmayacağı kanaatimiz var. 'Siz ne söylerseniz anlaşılmayacak.' Böyle bir şey söylemenin anlamı ne?” diye konuştu.

İhsan Şener, raporun Meclis Başkanlığı'na sunulduktan sonra kesinleşmiş olacağını ve ondan sonra kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.