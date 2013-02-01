'Genelkurmay'ın ve İktidarın Uludere'yi unutturma gayretleri devam ediyor'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Levent Gök, "Uludere olayında Genelkurmay’ın ve İktidarın olayı soğutma, karartma ve zamana yayarak unutturma gayretleri devam ediyor” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Levent Gök, Türk Silahlı Kuvvetleri savaş uçaklarının bombardımanı sırasında 34 yurttaşın öldürülmesinin 400.gününde düzenlediği basın toplantısında, “Uludere olayında Genelkurmay’ın ve İktidarın olayı soğutma, karartma ve zamana yayarak unutturma gayretleri bugün de devam etmektedir” dedi. AKP’nin engellemesiyle Meclis Uludere Alt Komisyon raporunun hala hazırlanmadığına dikkat çeken Gök, BDP’ yi ‘kuzuların sessizliğine büründü’ sözleriyle eleştirdi. Uludere raporu konusunda TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na yeni bir başvuru yapan Gök’ün değerlendirmeleri şöyle.

Genelkurmay ve iktidar delil üretme gayretinde

Uludere’de 34 sivil yurttaşımızın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesinin üzerinden bugün tam 400 gün geçti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde 9 Ocak 2012 tarihinde kurulan Uludere Alt Komisyonu, AKP’li üyelerin engellemesiyle raporunu halâ hazırlamamıştır.

Uludere olayında Genelkurmay’ın ve İktidarın olayı soğutma, karartma ve zamana yayarak unutturma gayretleri bugün de devam etmektedir.

Genelkurmay ve İktidar, ölen sivil yurttaşların arasında PKK’lıların da bulunduğu izlenimini verecek delil üretme peşindedir.

Uludere olayının kapatmaya çalıştıkları için rapor açıklanmıyor?

Genelkurmay ve İktidar üretecekleri belge ve bilgilerle PKK’lıların da ölen sivil yurttaşlar arasında bulunduğunu kanıtlamaya ve bu şekilde olayın kapatılmasına dönük çaba içerisindedir.

Uludere Komisyonu’nun bugüne değin raporunu açıklamaması ve toplantı yapmamasının yegâne sebebi budur.

Geçtiğimiz Aralık ayının ilk haftasında açıklanacağı bildirilmişti

Uludere Alt Komisyonu 14 Kasım 2012 tarihli toplantısında raporun yazım kararını almış ve 2012 Aralık ayının ilk haftasında da raporun açıklanacağı ifade edilmiştir.

Buna karşın 6 Aralık 2012 ve 13 Aralık 2012 tarihinde Alt Komisyonun toplanacağı ifade edildiği halde bu toplantılar gerçekleşmemiştir.

Bunun üzerine 17 Aralık 2012 tarihinde yazılı olarak başvurmama ve toplantı yapılmasını istememe karşın bugüne kadar tarafıma herhangi bir cevap verilmemiştir.

Bugün de Komisyon Başkanlığı’na tekrar yazı ile başvurarak komisyonun toplanmasını bir kez daha talep ettim.

AKP’liler taslak rapordan haberdar değil

Komisyonun AKP’li üyeleri hazırlanacak olan taslak rapordan haberdar bile değillerdir.

Bu rapor AKP’li komisyon üyelerinin dışında başka yerlerde hazırlanmaktadır.

Bu konuda Genelkurmay ve AKP bir işbirliği yapmaktadırlar.

Devletin tavrı, ölenlerin PKK’lı ya da içlerine PKK’lı sızmış kaçakçılar olduğu algısını topluma benimsetilmek üzere kurulmuştur.

Bu şekilde bombalamayı ve ölümleri meşru gösterecek bir çalışma sinsice halen devam etmektedir.

BDP, ‘kuzuların sessizliğine’ büründü

AKP’nin bu tavrı ve olayı örtme çabaları karşısında BDP’ de “kuzuların sessizliğine” bürünmüştür.”

BDP gerek meclis ve gerekse meclis dışı söylemlerinde Uludere olayını unutmuş görüntüsü vermektedir.

Oysa Uludere olayı tarihimizin en trajik olaylarından bir tanesidir.

Bu olayın sorumlularının ortaya çıkartılmaması ve gereğinin yapılmaması Uludere’de yakınlarını kaybeden Kürt kökenli yurttaşlarımızı duygusal bir kırılmaya ve kopuşa hızla itmektedir.

Uludere yaşayan ve bu olayda yakınlarını kaybeden Kürt kökenli yurttaşlarımız da herkes gibi devletimizin eşit birer yurttaşlarıdır.

Onların da Türkiye’de yaşayan herkes gibi adaleti istemeye hakları vardır.

AKP’nin bu yurttaşlarımızın adalet duygusunu zedeleyen ve komisyon çalışmalarını tıkayan anlayışını şiddetle kınıyorum.