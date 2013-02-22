Veli Encü'nün Uludere mücadelesi terör faaliyeti sayıldı, telefonu dinlendi

Volkan Koç / İSTANBUL

Şırnak'ın Uludere ilçesinden sınır yoluyla Irak'a geçen ve buradan kaçak mal getiren 34 köylünün yaşamını yitirmesine neden olan 28 Aralık 2011 tarihindeki bombalama sonrasında, Veli Encü, kardeşini ve akrabalarını yitirdi. O günden sonra olayın sorumlularının açığa çıkarılması için mücadele eden Encü hakkında, 'terör örgütü propagandası' yapıyor gerekçesiyle soruşturma açıldı. Yaptığı telefon görüşmelerini ve katıldığı eylemlerini propaganda faaliyeti kapsamında değerlendiren Uludere Başsavcılığı'nın, 1 senedir Encü'nün telefonlarını dinlediği ortaya çıktı.

'Levent Gök ile görüşmem terörist faaliyet'

Yaşanan bombalama olayı sonrasında, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Uludere Alt Komisyonu üyeleri ile yaptığı telefon görüşmelerinin de takibe takıldığı ve telefonda söylediklerinin terör propagandası kapsamında değerlendirildiğini belirten Veli Encü, "9 Mart 2012 tarihinden itibaren genelde karşı taraftan arandığım telefon görüşmelerinde bulundu. Bazı STK temsilcileri ve CHP Milletvekili Levent Gök ile yaptığım telefon görüşmelerim bile dosyada var. Savcı, bu görüşmeleri bile dosyaya koymuş. Savcı bana ‘Niye orada burada konuşuyorsun? Sesinizi keseceksiniz’ diyor. Çünkü konuştuklarımız propagandaymış" ifadesini kullandı.

'Siyasi olaylara girmeyin'

Encü, "Olay sonrasında, eylem için hazırlanan bir pankart için görüştüğüm bir STK temsilcisine 'Abla, pankarta siyasi ve askeri sorumlular cezalandırılsın yazalım' dediğim için savcı bana 'Siyasi olaylara girmeyin dedi'" dedi.

Konuya ilişkin T24'e yaptığı açıklamanın devamında Encü, "İlgisiz alakasız pankartları benim hazırladığımı düşünüp, katliamın yıldönümünde Roboski’ye gelen misafirlerle ilgilendiğim için bunu suç işlemişim, Diyarbakır’a gidip savcıyla, Ankara’ya gidip Meclis’te yaptığımız görüşmelerde anlattıklarımız suç olarak önümüze geldi. Savcı kimin avukatlığına soyundu onu bilmiyoruz. Ancak şunu söylüyorum; biz korkmuyoruz” diye konuştu.

