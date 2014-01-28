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Dünya

Ukrayna'da protesto karşıtı yasa rafa kaldırıldı

Ukrayna'da protestolar giderek yaygınlaşırken protestocuların 10 kentte belediye binalarını ele geçirdiği belirtiliyor

28 Ocak 2014 08:51

Ukrayna'da Cumhurbaşkanı ve muhaliflerin, hükümet karşıtı son öfkeli eylem dalgasının fitilini ateşleyen, protestoları kısıtlayıcı yeni yasayı rafa kaldırma konusunda uzlaştığı açıklandı.

Söz konusu açıklama Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapıldı. Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ayrıca protestoculara barikatları kaldırmaları ve hükümet binalarına saldırıları durdurmaları şartıyla af teklifinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı bu teklifi, üç ana muhalefet lideriyle görüşmeler sırasında sundu. Cumhurbaşkanı Yanukoviç, muhalefetle görüşmelerine Pazartesi akşamı Vatan Partisi lideri Arseniy Yatsenyuk, eski boksör Vitali Kliçko ve milliyetçi lider Oleg Tyahnybok'la görüşerek başlamıştı. Protestoları kısıtlayan yasanın yürürlükten kaldırılmasını talep eden göstericiler bunun yanında Cumhurbaşkanı Yanukoviç'in görevinden ayrılmasını da istemişti.

 

Gösteriler yayılıyor

 

Yasa, Yanukoviç yandaşlarının evet oyu vermesi sayesinde 16 Ocak'ta parlamentodan geçmişti. Ukrayna'da protestolar giderek yaygınlaşırken protestocuların 10 kentte belediye binalarını ele geçirdiği belirtiliyor.

Geleneksel olarak Rusya ile daha yakın bağlara sahip olan ve Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e desteğin güçlü olduğu doğu kentlerinde de hükümet binalarına saldırı haberleri geliyor. Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği ile bir anlaşmayı imzalamama kararı üzerine başlayan protestolarda geçen hafta dört kişi ölmüştü.

Protestocular dün gece başkent Kiev'de Adalet Bakanlığı binasına girerek kar torbalarıyla barikat oluşturmuştu.

Bu arada Avrupa Birliği Dış Politika sorumlusu Catherine Ashton'ın Salı günü Cumhurbaşkanı ve muhalefet liderleriyle görüşmek üzere Ukrayna'ya geleceği bildirildi.

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