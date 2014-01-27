Ukrayna'da olağanüstü hal uyarısı

Ukrayna Adalet Bakanı Olena Lukash, bakanlığı işgal eden hükümet karşıtı protestocuları uyararak binayı terk etmemeleri halinde olağanüstü hal ilanı talebinde bulunacağını açıkladı.

Bakan Olena Lukash, Kiev'de Adalet Bakanlığı binasına girerek kar torbalarıyla barikat oluşturan, protestocuların binayı terk etmemeli halinde, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni olağanüstü hal önlemleri almaya çağıracağını ifade etti.

Geleneksel olarak Rusya ile daha yakın bağlara sahip olan ve Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e desteğin güçlü olduğu doğu kentlerinde de hükümet binalarına saldırı haberleri geliyor.

Ukrayna'da protestolar giderek yaygınlaşırken protestocuların 10 kentte belediye binalarını ele geçirdiği belirtiliyor. Muhabirler, göstericilerin Adalet Bakanlığı binasına herhangi bir direnişle karşılaşmadan girdiğini belirtiyor.

Hükümet ile protestocular arasında müzakereleri de yürütmekte olan Adalet Bakanı Lukash Inter TV'ye konuşmasında, "Eğer protestocular bakanlık binasını boşaltmazsa Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nden olağanüstü hal önlemleri almasını isteyeceğim" dedi.

Lukash, binanın boşaltılmaması durumunda ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı'na müzakereleri durdurma önerisi götüreceğini ifade etti.

Protestocular Yanukoviç'in önerisini reddetti

Ukrayna muhalefeti, Cumhurbaşkanı Victor Yanukoviç'in aylardır devam eden siyasi krizi sona erdirmek için yaptığı önerileri reddetti.

Yanukoviç, muhalefet liderlerine başbakanlık ve başbakanlık yardımcılığı görevlerini teklif etmişti.

Başbakanlık önerilen Vatan Partisi lideri Arseniy Yatsenyuk, genel olarak önerileri kabul etmeye hazır olduklarını ancak seçimlere gidilmesi dahil bazı temel taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Başkent Kiev'de prorestocularla polis arasındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Protestocular, içinde polis memurlarının bulunduğu bir binaya saldırdı.

'Korkmuyoruz'

Arseniy Yatsenyuk, Kiev'de binlerce protestocuya hitap etti, "Viktor Yanukoviç hükümetin ülkenin sorumluluğunu almaya hazır olmadığını ilan etti ve muhalefetin görevi devralmasını istedi. Bizim buna tepkimiz ne? Biz Ukrayna'nın kaderi için sorumluluk almaktan korkmuyoruz." diye konuştu.

Yatsenyuk daha sonra attığı bir Twitter mesajında da "Anlaşma yok. Başladığımız işi bitiriyoruz. Liderlerimize halk karar verir" dedi.

Arseniy Yatsenyuk, Salı günü Meclis'in yapacağı oturumun belirleyici olacağını söyledi.

Muhalefet Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalanmasını, aralarında eski Başbakan Yulia Timoşenko'nun da bulunduğu siyasi tutsakların serbest bırakılmasını istiyor. Muhalefet ayrıca 2015'te yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin erkene alınmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in başbakan yardımcılığı görevini önerdiği eski boksör Vitali Kliçko da taleplerinde ısrarlı olacaklarını ve müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

Protestolar, Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Kasım ayında Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasını imzalamaktan son anda vazgeçmesi üzerine başlamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği ile bir anlaşmayı imzalamama kararı üzerine başlayan protestolarda geçen hafta dört kişi ölmüştü.