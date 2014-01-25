Ukrayna'da hükümet geri adım attı, muhalefet sokaklardan çekilecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç muhalefetin ana isteklerinin çoğunu kabul ederek ülkeyi, 5 göstericinin ölmesi ve 3 polisin göstericiler tarafından rehin alınması sonrası yaşanması beklenen ciddi bir çatışmadan kurtardı.

Varılan anlaşmaya göre Başbakan Nikolay Azarov’u görevden almayı kabul eden Cumhurbaşkanı Yanukoviç, onun yerine ana muhalefet partisi Vatan lideri Arseniy Yatsenyuk’u Başbakan atayacak. İkinci muhalif lider Darbe partisi lideri ve eski dünya boks şampiyonu Vitaliy Kliçko ise Başbakan Birinci Yardımcısı olacak. En önemli taviz ise Ukrayna’da yönetimin tek elde toplanmaması için anayasal değişiklik yapılarak başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçişi sağlayacak yasa değişikliği çalışmalarının başlatılması iktidar ile muhalefet arasında karalaştırılmış oldu.

Üçüncü görüşmede uzlaşı sağlandı

Ülkeyi krizden çıkarma gayretindeki Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, parlamentoda temsil edilen muhalif partilerin liderleriyle üçüncü görüşmesini gerçekletirdi. Yanukoviç, eylemcilerin kuşatması altındaki Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nde, Anavatan Bloğu (cezaevindeki eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun siyasi hareketi) liderleri Arseniy Yatsenük, Reform için Ukrayna Demokratik Birliği (UDAR-‘darbe’) lideri Vitaliy Kliçko ve aşırı milliyetçi olarak bilinen Özgürlük (Svoboda) Hareketi lideri Oleg Tyagnıbok ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Andrey Klüyev, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Yardımcısı Andriy Portnov ve Adalet Bakanı Yelena Lukaş da hazır bulundu. Görüşmeye gelen muhalefet liderlerinin sivil kıyafetli, kravatsız ve kazaklı olmaları dikkat çekti. Yanukoviç ve muhalefet parti liderleri ile görüştükten sonra Andrey Portnov ve Yelena Lukaş basın açıklamasını yaptı. İktidar ve muhalefetin uzlaştığını ifade eden Portnov, kolluk güçleri ve eylemcilerin sokak ve meydanları kademeli bir şekilde eş zamanlı boşaltacağını ifade etti. Adalet Bakanı Yelena Lukaş’ın yaptığı basın açıklamasında, Yanukoviç’in görüşme esnasında Anavatan Partisi Lideri Arseniy Yatsenük’e başbakanlık, UDAR Lideri Vitaliy Kliçko’ya başbakanın birinci yardımcılığı, insani sorunlardan sorumlu makamları teklif ettiğini söyledi. Bunun yanı sıra varılan anlaşmaya göre, Merkez Seçim Kurulu’nun üyeleri Meclis'teki mevcut hiziplerin oranlarına göre şekillendirilecek. Anlaşmaya göre 16 Ocak'ta parlamentodan geçen torba yasa yeniden gözden geçirilecek ve tutuklu eylemciler serbest bırakılacak.

Cumhurbaşkanı Yanukoviç’in kabul ettiği bu üç ana madde karşılığında muhalefet liderleri de 24 saat içerisinde başkent Kiev merkezinde üç aydan beri devam eden direnişi sonlandırma sözü verdi.

Ukrayna üst düzey yönetimin kademelerine muhalefetin gelmesi önümüzdeki Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyor.

'Direniş timleri' 3 polisi rehin aldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de göstericilerle ülkenin çevik kuvveti 'Berkut' birliklerinin barikatlardaki 'savaşı' sürerken, son 5 günde 5 eylemcinin öldüğü başkentten bu kez polis tarafından ölüm ve rehin alma haberleri geldi.

İçişleri Bakanlığı, Bağımsızlık Meydanı ve çevresinde ‘direniş timleri’ oluşturan eylemcilerin de ‘3 polis memurunu ellerinde rehin tuttuğunu’ duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın son dakikadaki girişimi olmasa polis, rehineleri kurtarmak için operasyon yapacaktı.