FEMEN'den Ukrayna Devlet Başkanı'na 'ıslak' protesto

Dünya çapında yaptıkları eylemlerle ses getiren Ukraynalı kadın aktivistler örgütü FEMEN, bu kez kendi ülkelerinin vatandaşlarına destek olmak için ayağa kalktı.

Fransa 'nın başkenti Paris'te bir eylem düzenleyen FEMEN üyeleri, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in fotoğraflarına işedi.

Vücutlarına "Yanukoviç defol!" yazan beş FEMEN üyesi, gösteri mekanı olarak Ukrayna'nın Paris Büyükelçiliği'nin önünü seçti.

FEMEN'ciler protestonun ardından dağılırken, herhangi bir müdahale yaşanmadı.

FEMEN üyeleri Ukrayna yönetiminin Avrupa Birliği 'nden ayrılma kararını protesto eden yüz binlere destek vermek için böyle bir gösteri düzenledi.