T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY hosteslerinden FEMEN'e şampanyalı teşekkür

FEMEN: Türk kadınlarına özgürlük! Gökyüzünde İslamlaşmaya hayır

30 Kasım 2013 00:50

THY'nin bazı çalışanlarının, kabin görevlilerinin kırmızı ruj kullanımının yasaklanmasının gündeme geldiği dönemde kendilerine büyük destek veren FEMEN üyeleriyle bir uçuşta rastlaştığı ve teşekkür ettiği ortaya çıktı.
Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, dünyanın dört bir yanında yaptıkları eylemlerle dikkat çeken Ukraynalı örgüt FEMEN'in üyeleri Japon televizyonunda yayınlanan "Bazooka" programına katıldı. FEMEN'ciler Tokyo yolculuklarında yaşanan ilginç bir olayı da internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaştı. 
Sitede yer alan nota göre, FEMEN üyeleri Tokyo'ya Türk Hava Yolları'na ait tarifeli bir uçakla gitti. Yolculuk sırasında uçağın kabin ekibi, FEMEN üyelerini tanıdı.
Kırmızı rujun uçaklarda yasaklanmasının tartışıldığı dönemde verdikleri destekle ilgili THY çalışanlarının kendilerine teşekkür ettiğini belirten FEMEN üyeleri, "Bize sıcak sözler ve şampanyayla teşekkür ettiler" dedi. 
FEMEN üyeleri notun sonuna, "Türk kadınlarına özgürlük! Gökyüzünde İslamlaşmaya hayır" notunu da düştü.
 
Haberin devamını okumak için tıklayın.

ETİKETLER

thyfemenhostes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24