THY hosteslerinden FEMEN'e şampanyalı teşekkür

THY'nin bazı çalışanlarının, kabin görevlilerinin kırmızı ruj kullanımının yasaklanmasının gündeme geldiği dönemde kendilerine büyük destek veren FEMEN üyeleriyle bir uçuşta rastlaştığı ve teşekkür ettiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, dünyanın dört bir yanında yaptıkları eylemlerle dikkat çeken Ukraynalı örgüt FEMEN'in üyeleri Japon televizyonunda yayınlanan "Bazooka" programına katıldı. FEMEN'ciler Tokyo yolculuklarında yaşanan ilginç bir olayı da internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sitede yer alan nota göre, FEMEN üyeleri Tokyo'ya Türk Hava Yolları'na ait tarifeli bir uçakla gitti. Yolculuk sırasında uçağın kabin ekibi, FEMEN üyelerini tanıdı.

Kırmızı rujun uçaklarda yasaklanmasının tartışıldığı dönemde verdikleri destekle ilgili THY çalışanlarının kendilerine teşekkür ettiğini belirten FEMEN üyeleri, "Bize sıcak sözler ve şampanyayla teşekkür ettiler" dedi.

FEMEN üyeleri notun sonuna, "Türk kadınlarına özgürlük! Gökyüzünde İslamlaşmaya hayır" notunu da düştü.