FEMEN eylemcisi Dinç: Bayrağı kıçımda değil göğsümde taşıyorum

Uluslararası kadın hakları eylem grubu FEMEN'in Türkiye şubesinin twitter hesabından "üstsüz fotoğrafla destek" çağrısına yanıt verenlerden Didem Dinç, göğsüne çizdiği bayrak sebebiyle aldığı eleştirilere karşılık "Eleştirileri oldukça yersiz buluyorum ve yapılmış olmak için yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bayrağı kıçımda değil göğsümde taşıyorum" dedi.

FEMEN'in Türkiye şubesi liderliği hakkındaki soruları "Açıkçası ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum tek bildiğim kadın dayanışma örgütleriyle irtibatta olmak" şeklinde cevaplayan Dinç, amaçlarının "'başkalarının acılarını yüreğinde hisseden' insanlara özellikle de kadınlara ulaşmak" olduğunu söyledi.

Kadıköy'de, göğsüne çizdiği bayrak resmi ve 'Savaşa Hayır' yazısıyla verdiği poz sosyal medyada hızla yayılan Didem Dinç'in Vatan gazetesinden Eyüp Tatlıpınar'a verdiği röportaj şöyle:

FEMEN hakkındaki görüşünüz nedir? Neden destek verme gereği duydunuz?

Ülkemde kadın cinayetleri, hafif cezalarla kurtulan tecavüzcüler, baba, koca, abi şiddetine maruz kalan hemcinslerim, çocuk yaşta evlendirilmenin hala normal olduğu bir ülke... Sanırım cevap yeterince açık.



Göğsünüze neden bayrak resmi çizdiniz?

FEMEN aktivistleri kendi ülkelerinin temsilini bu şekilde dile getiriyorlardı. Ben de bu yüzden başvurdum, ancak çok fazla olumlu-olumsuz tepki aldım. Eleştirileri oldukça yersiz buluyorum ve yapılmış olmak için yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bayrağı k.çımda değil göğsümde taşıyorum.



Nü modellik dışında bir işle ilgileniyor musunuz?

Yönetmen yardımcısıyım aynı zamanda plastik makyaj eğitimi alıyorum.



Kimlere ya da hangi kurumlara nü modellik yaptınız?

Kişisel portfolyo, sergi reklam ve dergiler için modellik yaptım. Dilan Bozyel, Ali Karatuna, Emre Doğru, Merve Hasman, Mehmet Turgut, Ahmet Can Mocan gibi isimlerle çalıştım.



7 yıl önce başladığınız nü modelliği hikayenizi öğrenebilir miyiz?

Benim için çıplaklık hiçbir zaman bir kavram olmadı, işim gereği etrafımda çok fazla fotoğraf sanatçısı vardı ve ne yazık ki onlar da toplumun bu bakış açısından dolayı kendileriyle çalışacak model bulmakta sıkıntı çekiyorlardı. Genelde yabancı modellerle çalışmak durumunda kalıyorlardı. Birkaç fotoğrafçı arkadaşın teklifinden sonra bunu yapmakta bir sakınca görmedim.



Neden yöneldiniz bu işe, çevrenizdekilerin, ailenizin, arkadaşlarınızın tepkileri nasıl oldu?

Benim genel olarak bugüne kadarki bakış açımı bildikleri için ekstrem bir tepkiyle hiç karşılaşmadım. Ben her şeyden önce, herkesten bağımsız bir bireyim ve kararlarım sadece beni ilgilendiriyor.



Bugüne kadar bu işi yaparken aldığınız olumlu olumsuz tepkiler, anekdotlar ve başınızdan geçen ilginç olaylar neler?

Genelde bu işi yaptığımda etrafımda sanatla ilgilenen ve sanat olarak bakan insanlar olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadım.



FEMEN için Kadıköy'de verdiğiniz o poz, kamuya açık bir yerde verdiğiniz ilk poz muydu? Tedirginlik yaşadınız mı, çevredekilerin yaklaşımı nasıl oldu?

Hayır kamuya açık alanda verdiğim ilk poz değildi. Daha önce de bu tarz çalışmalarımız oldu.



Politik görüşünüzü öğrenebilir miyim? Eylemlere katılan, politik biri misinizdir?

Politik bilincim 30 Mayıs sonrasına dayanır.



Bundan sonra da FEMEN eylemleriniz devam edecek mi? FEMEN'in Türkiye 'deki örgütlenmesi için özel çaba harcamayı düşünüyor musunuz ya da harcıyor musunuz? Kadınların size katılmasını öneriyor musunuz? Türkiye şubesinin başkanı, kurucusu, öncüsü olmak gibi şeyler aklınızdan geçiyor mu?

Açıkçası ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum tek bildiğim kadın dayanışma örgütleriyle irtibatta olmak. Öncülük, başkanlık bunlar yersiz kaygılar... Asıl mesele 'başkalarının acılarını yüreğinde hisseden' insanlara özellikle de kadınlara ulaşmak.



Sizden sonra Bilgehan adında bir gönüllü daha poz verdi. Tanıyor musunuz; kimdir? Tanışmak, birlikte eylem yapmak ister misiniz?

Henüz beşeri bir ilişki kurmuş değiliz ancak beni ve akabinde kadınları yalnız bırakmadığı için gönülden kutluyorum kendisini. Dilerim başka kadınlar da olur.



Hangi politik, sosyal konular ilginizi çekiyor? Türkiye'de hangi konularda FEMEN eylemi yapmak istersiniz? Planlarınız, istekleriniz var mı?

Şayet varsa bunu eylem sonrası mutlaka duyacaksınız.



FEMEN Türkiye'nin büyüme potansiyeli hakkındaki fikriniz nedir? Türkiye'de etkili bir örgüt olabilir mi? Soyunma cesareti gösterebilecek çok kadın var mıdır Türkiye'de sizce?

Çıplaklığın, erotizmi, seksi, pornografiyi çağrıştırması önümüzde büyük bir engel. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede gerçekten cesaret gerektiren bir eylem. Kendi adıma söylemiyorum bunu, ben zaten bunu yapabilen biriydim. Yapabilen biri olarak bile bunca tacize hatta tehdide maruz kalıyorsam işimiz zor demektir. Bu konuda en büyük desteği LGBT üyelerinden almayı planlıyoruz.



"Amaç memelerini açmak; yoksa derdi barış, sosyal politik konular değil" diyenlerle karşılaşıyorsunuzdur sanırım. Neden böyle tepkiler geliyor sizce? Yanıtınız nedir bu soruya?

Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilirmiş...