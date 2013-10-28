Sosyal medyada FEMEN kavgası; protesto mu, saygısızlık mı?

Kısa bir süre önce Türkiye şubesini açmasıyla gündeme gelen uluslararası kadın aktivist grubu FEMEN’in bugün Twitter’dan paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada günün konusu oldu. İslam, Hıristiyanlık ve Museviliği hedef alan bir fotoğrafı paylaşan gruba ilk Türk üyesi Didem Dinç'in de aralarında bulunduğu birçok kişi tepki gösterdi.

FEMEN’in Türkiye şubesi bugün Twitter üzerinden Kuran, İncil ve Tevrat ile vajinalarını kapatan çıplak aktivistlerin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak “İncil, Kuran ve Tevrat aynı boktur. Din sömürüsüne karşıyız!” mesajını yayınladı.

FEMEN hesabından bu ‘tweet’in atılmasının ardından grubun Twitter hesabına tepki mesajları yağmaya başladı.

FEMEN’in kısa süre önce yaptığı “soyunun” çağrısına uyarak, çektirdiği üstsüz fotoğrafıyla adından söz ettiren Didem Dinç de grubun paylaştığı fotoğrafa tepki göstererek, artık FEMEN’in bir parçası olmadığını söyledi. Didem Dinç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “FEMEN’in nelere karşı olduğunu biliyorum lakin bu ülke sınırlarında karşı olmak saygısızlık etmeyi gerektirmiyordu bu sebeple artık yokum!” diye yazdı: