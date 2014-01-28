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Dünya

AB'den Ukrayna'ya olağanüstü hal uyarısı

AB Dışişleri Temsilcisi Catherine Ashton'ın akşam saatlerinde Kiev'e gitmesi ve başta hükümet yetkilileri olmak üzere çeşitli kesimlerle görüşmesi öngörülüyor

28 Ocak 2014 08:28

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Ukrayna'ya olağanüstü hal çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle'nin ardından AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiyor.

Ashton'ın akşam Kiev'e gitmesi ve başta hükümet yetkilileri olmak üzere çeşitli kesimlerle görüşmesi öngörülüyor.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan 12 kişilik parlamenter heyeti de 28-30 Ocak'ta Kiev'de temaslarda bulunacak.

Ziyaret öncesi Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili bir açıklama yapan Ashton, son derece endişeli olduğunu belirterek "Şiddet sona ermeli ve her iki taraf gerilimi düşürmeli" dedi.

Hükümetin olağanüstü hal ilan etme niyetinde olduğuna ilişkin haberlerden büyük endişe duyduğunu kaydeden Ashton, bunun kimsenin yararına olmayacağı uyarısında bulundu.

Siyasi çözümün tek yol olduğunu vurgulayan Ashton, kendisinin ve AB'nin krizden çıkış yolu arama konusunda tamamen angaje olmayı sürdüreceğini belirtti.

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