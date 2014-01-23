Ukrayna'da muhalifler ölümü göze aldı: Gerekirse vurulur ölürüz

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hükümet karşıtı göstericilerle polis arasında pazar günü akşam saatlerinde başlayan çatışmalarda ölü sayısı 5’e çıkarken, muhalefettebn de Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’e ültimatom geldi. Gece kalabalığa seslenen muhalif liderler, Yanukoviç’e erken seçim ilanı için 24 saat süre verdi.

Muhalif lider Vitali Kliçko, Yanukoviç’in erken seçim ilan etmemesi halinde AB yanlısı göstericileri 24 saat içinde Kiev’de ‘saldırıya geçireceğini’ söyledi. Kliçko, “Akan kanı durdurmak için her şeyi yapacağım. Yanukoviç’e tekrar sesleniyorum. Bu sorunu çözebilme yetkisine sahipsin. Erken seçim ilanı akan kanı durdurmaya yetecektir. Bunu ne pahasına olursa olsun elde edeceğiz. Bu yolu 24 saat daha yürüyeceğiz. İstediğimizi alamazsak hep birlikte hücuma geçeceğiz. Gerekirse vurulur ölürüz. En azından dürüst ve cesur bir ölüm olur” ifadelerini kullandı.

Yanukoviç’ten bir yorum gelmezken, Başbakan Mikola Azarov da ödünlerin ‘mümkün olabileceğini’ ama muhalefetin ültimatomlardan kaçınması gerektiğini kaydetti.