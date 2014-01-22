Ukrayna'da muhalefet kendi cumhurbaşkanını ilan etti

Polisle göstericileri arasındaki çatışmalarda 3 göstericinin ayatını kaybettiği Ukrayna’da Devlet Başkanı ile muhalefet partileri görüştü. Birleşik muhalefet, görüşmelerden sonuç alınmaması üzerine, dünya eski boks şampiyonu Vitaliy Kliçko’yu yeni cumhurbaşkanı ilan etti.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ile Muhalefet partileri UDAR lideri Vitaliy Kliçko, Batkivşçina lideri Arseny Yatsenyuk, Svoboda Partisi Lideri Oleg Tyagnibok ve Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Genel Sekreteri Andrei Kluev'in bir araya geldiği bildirildi.

Kiev’de Yanukoviç yönetimiyle muhalefet partileri arasındaki görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması üzerine birleşik muhalefet, dünya eski boks şampiyonu ve aynı zamanda Udar Partisi lideri Vitaliy Kliçko’yu ülkenin yeni geçici cumhurbaşkanı ilan etti.

Direnişin devam ettiği meydanda bu akşam TSI 20.00 civarında yeni bir halk kurultayı toplanacağını duyuran birleşik muhalefet, “22 Ocak günü Ukrayna halkı aracı olmaksızın halk kurultayında şimdiki Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’i görevden alıyor. Yanukoviç’in yerine ülkede yeni demokratik seçimler yapılana kadar cumhurbaşkanlığı görevini Vitaliy Kliçko yürütecek. Kliçko’nun yemin ederek göreve başlama töreni bu akşam Maidan’da yapılacak. Halk kurultayının yönetim değişikliği kararı çerçevesinde Kliçko’nun bir hafta içinde yeni kabineyi şekillendirmesi gerekiyor. Ülkemizin normal hayata dönmesi için ilk önce yeni Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Acil Durumlar Bakanı ve Adalet Bakanı atamaları yapılacak. Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu’nun yeni başkanı da seçildikten sonra üç ay içinde ülkede yeni genel seçimler yapılacak. Ayrıca Yanukoviç yönetimi döneminde görev yapmış polis, asker ve sivil personel halk kanı akıtılmasından sorumlu değilse geleceklerinden endişe etmesin. Yeni yönetim cadı avı başlatmak niyetinde değil” açıklamasında bulundu.

Birleşik muhalefetin Yanukoviç’i devirerek yerine Kliçko’yu halkın huzurunda cumhurbaşkanı yapıp yapamayacağı önümüzdeki birkaç saat içinde belli olacak

Direnişin karargâhı konumundaki Maidan yönetimi bugün polisin çadır kenti kökünden sökmek için 15 bin kişilik çevik kuvvetle müdahale hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Muhalefet partileri polisin saldırı başlatmaması için olabildiğince fazla taraftarını Maidan’a toplanmaya çağırmıştı.