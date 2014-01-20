Ukraynalılar yasağa rağmen sokağa çıktı

On binlerce Ukraynalı Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda toplanarak hükümeti protesto etti. Protestoda, göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Protestoda en az 200 kişinin yaralandığı bildirildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Ukrayna'nın merkezinde protesto gösterisi düzenlenmesini yasaklayan mahkeme kararına rağmen, Ukraynalılar bir kez daha sokaklara döküldü. Kiev'deki protestolarda polis ile göstericiler arasında çatışma çıktığı, polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile göstericilere müdahale ettiği, bazı göstericilerin de molotof kokteyli ve taşlarla polise karşılık verdiği bildirildi. En az 200 kişinin yaralandığı gösterilerde, yaklaşık 200 bin göstericinin bir araya geldiği bildiriliyor. Muhalefet liderlerinden Vitali Kliçko, kitleyi sakinleştirmeye çalışarak, göstericilere polisleri kışkırtmama çağrısı yaptı.

Avrupa yanlısı çok sayıda gösterici, davullar, karnaval maskeleri ve başlarına taktıkları tencerelerle hükümetin meclisten yeni geçirdiği yasal düzenlemeleri de ironik bir üslupla protesto etti. Cuma günü kabul edilen yasa paketine göre, maske veya kask takan göstericilere para cezası verilmesi öngörülüyor. Kamu binalarına girişin engellenmesi halinde protestocuların beş yıl hapis cezasına çarptırılması söz konusu.

Yetkili bir mahkeme ise geçen çarşamba günü, 8 Mart'a kadar Kiev'in merkezinde protesto yasağı uygulanması kararı almıştı. Karar, Avrupa Birliği ve ABD tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in geçen kasım ayında AB ile ortaklık anlaşmasını askıya alması, ülkede protesto dalgasına yol açmıştı. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösteriler o tarihten bu yana sürüyor.