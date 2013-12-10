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Dünya

ABD'den Ukrayna'daki olaylar için Rusya'ya çağrı

ABD Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan yazı açıklamada, Ukrayna'da yaşanan olayların normale dönmesi için Rusya'nın etki etmesi çağrısında bulunuldu

10 Aralık 2013 12:37

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ukrayna'da yaşanan sorunun barış yoluyla çözülmesi, insanlık değerlerini korunmasının sağlanması ve siyasi kararların alınması konusunda Rusya'ya çağrıda bulundu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Nuland, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergei Ryabkov ve Aleksandr Meshkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dışilişkiler danışmanı Yuri Ushakov ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Nuland, bu görüşmelerde, ABD'nin Ukrayna'daki durumdan dolayı derin tedirginliğini ifade ederken, bu ülkedeki sorunun barış yoluyla çözülmesi, insanlık değerlerini korunmasının sağlanması ve siyasi kararların alınması konusunda Rusya'nın etki etmesini istedi.

Açıklamada Nuland'ın, ABD'nin, Avrupa'dan yana seçim yapması konusunda Ukrayna'yı desteklediği belirtilirken, mevcut sorunun şiddet içermeyen ve sadece siyasi bir çözümü ile Ukrayna ekonomisinin IMF'nin desteğiyle yeniden kalkındırılması konularındaki ülkesinin desteğini Rus meslektaşlarına ilettiği bildirildi.

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