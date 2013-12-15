Ukrayna'da göstericilere şiddet kullanımı Belediye Başkanı'nı koltuğundan etti

Ukrayna'da Kiev Belediye Başkanı Aleksandr Popov ve Savunma Kurulu Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkoviç, 29 Kasım'ı 30 Kasım'a bağlayan gece AB yanlısı gösteriler sırasında göstericilere şiddet kullanarak müdahale edilmesine sebep oldukları ve hak ihlallerinde bulundundukları gerekçesiyle görevlerinden alındı.

Ukrayna Devlet Başkanılığı resmi sitesinde yayınlanan kararnamede, Aleksandr Popov ile Vladimir Sivkoviç'in görevlerinden alındığı ifade edildi. Karara gerekçe olarak, her iki isminde 29 Kasım'ı 30 Kasım'a bağlayan gece Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen protestolarda meydana gelen hak ihlallerine kasıtlı biçimde dâhil olması gösterildi. Özel birliklerin gösteriye müdahale etmesi sonucu çıkan olaylarda onlarca kişi yaralanmış, 35 kişi de gözaltına alınmıştı.

Yargı yolu göründü

Ukrayna Başsavcısı Viktor Pşonka her iki ismin de Emniyet Müdürü'ne göstericilere karşı şiddet kullanılması yönünde baskı yaptığına dikkat çekti. Pşonka, aralarında Popov ile Sivkoviç'in de bulunduğu dört üst düzey yetkilinin ‘görevini kötüye kullanma' suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu da duyurdu.

Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB ile imzalanması planlanan Ortaklık Anlaşması'nın askıya alması yüz binleri meydanlara döktü. Ukrayna muhalefeti, Yanukoviç'e ve Ukrayna hükümetine AB'den uzaklaşarak Rusya'ya yakınlaşma suçlamasında bulunuyor.

Yaukoviç yandaşları meydanlarda

Ukrayna'da 14 Aralık günü de hareketli geçti. Bu kez Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç yandaşları meydanlara çıktı. Karşıt grupların karşı karşıya gelmesine polis engel oldu. Hükümet karşıtları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda, pazar günü büyük bir protesto gösterisi yapmaya hazırlanıyor.