Ukrayna'da protestocular Lenin heykelini yıktı

Avrupa Birliği yanlılarının, hükümetin Rusya güdümünde olmasına karşı tepki için düzenledikleri eylemler, artarak sürüyor. Ellerinde milliyetçi Özgürlük Partisi bayrakları tutan yüzleri maskeli bir grup, Lenin heykelini yıktı.

30 Kasım tarihinden bu yana başkent Kiev meydanlarından çekilmeyen muhalefet, Halk Kurultayı mitinginde Pazar günü meydana 500 bin kişi çıkartarak yönetime istifa etmesi için 48 saat süre tanındığı ilan etti.

Başkent Kiev’deki “Bağımsızlık meydanı” sabah saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Öğleden sonra toplanan kişi sayısı yarım milyona ulaştı. Sadece başkentten değil, Ukrayna’nın dört bir yanından buraya akın eden protestocular yönetim karşıtı sloganlar atarak, “Biz beyni olmayan sürü değiliz. İstediğimizi elde edene kadar buradayız. Ukrayna Asya’nın değil, Avrupa’nın bir parçasıdır. Yanukoviç ve Azarov hükümeti aşağı” dedi.

Protestoların arkasında duran birinci muhalefet partisi “Batkovçina” (Anavatan) ise Pazar günü Kiev’de yapılan gösteri ve mitingin basit bir protesto olmadığını, “Halk kurultayı” niteliği taşıdığını ilan etti.

Muhalefet partisi meydanda el kaldırma usulüyle oylama da gerçekleştirerek Ukrayna yönetimine istifa etmesi için 48 saat süre tanındığı kararını kabul etti.

Kiev’de toplanan kalabalığın önünde hapiste bulunmaya devam eden eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun bir mektubu da okundu. Meydana toplanan muhalif parti yöneticileriyle halka hitap edilen mektupta, “Medyandan çekilirseniz sizi birer birer yok ederler. Zafere ulaşmanın tek yolu meydan. Zayıflık gösterip sakın Yanukoviç yönetimiyle pazarlık mamasına oturmayın. Bu iktidar istifa edene kadar direnin” dendi.

Yarım milyon kişinin toplandığı Kiev’de çok sayıda güvenlik gücü de göze çarpıyordu. Özellikle hükümet binaları çevresinde güvenlik çemberi oluşturan polisler göstericilere karşı herhangi bir operasyon düzenlenecek izlenimi vermedi.

Viktor Yanukoviç’in lideri olduğu “Bölgeler partisi” ise Kiev’de olup bitenlere, “Burada demokrasinin zaferini değil, eşkıyalık görüyoruz. Muhalefet ne istediğini bile tam olarak dile getiremiyor. Davranışlarıyla Ukrayna’yı iflasa sürüklüyorlar” açıklamasını yaptı.

Lenin heykeli yıkıldı

Protestolar sırasında Lenin heykeli, ellerinde milliyetçi Özgürlük Partisi bayrakları tutan yüzleri maskeli bir grup tarafından yıkıldı.

Grup, kırmızı granitten yapılmış Lenin heykelinin üzerine dayadıkları merdivenle çıkarak ellerindeki halatları heykele bağladı. Heykel düştüğü anda kafa kısmı koptu. Ellerindeki balyozlarla heykele saldıran eylemcileri kolluk kuvvetlerinin engelleyemedi. Grup daha sonra havai fişekler ve ses bombası attı. Devrim sloganları atan grup daha sonra Ukrayna milli marşını okudu. Daha önce de birçok kez saldırıya maruz kalarak kırılan bronz Lenin heykelinin yerine, Ukrayna Komünist Partisi (UKP) bugün yıkılan kırmızı granitten yapılmış Lenin heykelini dikmişti.