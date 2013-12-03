'Bir darbenin bütün işaretleri Ukrayna'da'

Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov, ülkedeki hükümet karşıtı eylemlerde 'bir darbenin bütün işaretlerini gördüğünü' söyledi.

Rus İnterfaks ajansının haberine göre, Mykola Azarov, Batılı diplomatlarla yaptığı görüşme sırasında, "hükümetin Kiev'deki parlamento binasının ele geçirilmesi planlarından haberdar olduğunu" belirtti.

Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in "Kötü bir barış iyi bir savaştan iyidir" diyerek barışçı gösteri çağrısında bulunduğu göstericilerin Kiev'deki ana hükümet binasını kuşatma altında tuttuğu, muhalefet liderlerininse yönetimi demokratik yollarla alt etmek için parlamentoda.

Ülkedeki pek çok basın kuruluşunun desteğini de arkasına alan muhalefetin, Azarov hükümetini devirebilmesi için 450 sandalyeli parlamentoda 226 oyu garanti etmesi gerekiyor. Ukrayna'da muhalefetin parlamentoda 170 sandalyesi bulunuyor.

Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda yoğunlaşan gösteriler sürerken, ülkenin çeşitli kentlerinden protestocuların gösterilere katılmak amacıyla başkente hareket ettiği belirtiliyor.