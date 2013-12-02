Ukrayna'da on binler meydanlarda

Anlaşmayı Rusya'nın baskısıyla imzalamadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in azledilmesi isteyen on binlerce kişi, gösteri yasağına rağmen başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Polis cumhurbaşkanlığı sarayına ulaşmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve şok tabancasıyla müdahale etti.

Kentin başka bir noktasında ise protestocular belediye binasını ele geçirdi.

Ajanslar, gösteriye yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını bildiriyor.

Buldozerle sarayı bastılar

Göstericiler, Yanukoviç'in sarayının önündeki polis barikatını bir buldozerle aşmaya çalıştı. Polis bunun üzerine göz yaşartıcı gaz kullandı.

Associated Press ajansı, başlarından yara alan onlarca kişinin ambulanslarla hastanelere götürüldüğü aktardı.

Bir polis sözcüsü buradaki çatışmalarda 100 kadar polis memurunun yaralandığını söyledi.

Muhalefet liderleri, cumhurbaşkanlığı binası önünde yaşananlardan protestocuların sorumlu olmadığını, bunun "polisin müdahalesini haklı göstermek için tezgahlanan bir oyun" olduğunu savundu.

'Kiev bizimdir'

Cumhurbaşkanlığı sarayının bir kilometre yakınlarında ise protestocular, belediye binasının camlarını kırarak içeri girdi.

"Kiev bizimdir" sloganları atan kalabalık pencereye bir Ukrayna bayrağı astı.

Geçen hafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, Avrupa Birliği'yle işbirliği anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıkları askıya aldığını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma ticarette sınırların kaldırılmasını ve Ukrayna vatandaşlarına aşamalı olarak AB'ye seyahat kolaylıkları getirilmesini öngörüyor.

Yanukoviç, bu kararı Rusya'nın baskısıyla aldığını açıklamıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, anlaşmaya karşı çıkan Rusya'yla ticari ilişkilerin bozulmasını göze alamayacaklarını söyledi.

Anlaşmanın Cuma günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen AB zirvesinde imzalanması planlanmıştı.

Zirve sırasında muhalefet, taraftarlarını Kiev'deki Özgürlük Meydanı'nda toplanmaya çağırdı.

Yanukoviç'in katıldığı zirve sürerken, meydanda toplanan 10 bin kadar gösterici "Ukrayna Avrupa'dır" sloganları attı.

3 bin kadar kişi de birkaç yüz metre ilerideki Avrupa meydanında Yanukoviç'e destek gösterisi yaptı. Zirvede AB yetkilileri Rusya'nın eski Sovyet cumhuriyetleriyle ilişkilerine müdahale etmesine müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

AB zirvesinde Gürcistan ve Moldova ile geçici anlaşmalar imzalandı.