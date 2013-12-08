T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna’da yeni protesto dalgası

Dondurucu soğuğa aldırmayan yaklaşık 10 bin protestocu sokaklara dökülerek hükümeti istifaya çağırdı

08 Aralık 2013 13:32

Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü sürpriz bir şekilde Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya gelerek, daha yakın bir ekonomik işbirliği kurulması konusunu masaya yatırması, ülkede protesto gösterilerinin yeniden tırmanmasına neden oldu.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, buluşmanın ardından basında yer alan haberlerde Ukrayna'nın Rusya ile "geleceğe yönelik bir stratejik ortaklık anlaşması için hazırlık" görüşmeleri yaptığı, buna karşılık Rusya'nın ise Ukrayna'ya uyguladığı doğalgaz fiyatlarının yarıya indireceği ve mali yardım teklifinde bulunduğu bilgisine yer verilmişti.

Gelişmelerin ardından AB destekçileri hükümete karşı yeni bir protesto dalgası başlattı. Dondurucu soğuğa aldırmayan yaklaşık 10 bin protestocu sokaklara dökülerek hükümeti istifaya çağırdı.

Muhalefetteki Vatan Partisi lideri Arseni Yatsenyuk, hükümetin ülkenin çıkarlarına ihanet ettiğini savundu. Yanukoviç'in sadece kendi çıkarlarına göre hareket ettiğini söyleyen Yatsenyuk, "Rejimin ayakta kalabilmesi için paraya ihtiyacı var" dedi. Yatsenyuk ayrıca “yeni bir Sovyet birliğinin oluşturulmasının önünü açacak her tür anlaşmanın altına atılacak imzanın Ukrayna'nın bölünmesi anlamına geldiği" uyarısını yaptı.

 

ETİKETLER

ukraynaprotestoavrupa birliğirusyaviktor yanukoviçvladimir putinhaber

İlgili Haberler

Ukrayna'daki gösterilerin yeni sembolü Ruslana

Ukraynalı şarkıcı Ruslana başkent Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’ndan ayrılmıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24