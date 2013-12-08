Ukrayna’da yeni protesto dalgası

Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü sürpriz bir şekilde Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya gelerek, daha yakın bir ekonomik işbirliği kurulması konusunu masaya yatırması, ülkede protesto gösterilerinin yeniden tırmanmasına neden oldu.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, buluşmanın ardından basında yer alan haberlerde Ukrayna'nın Rusya ile "geleceğe yönelik bir stratejik ortaklık anlaşması için hazırlık" görüşmeleri yaptığı, buna karşılık Rusya'nın ise Ukrayna'ya uyguladığı doğalgaz fiyatlarının yarıya indireceği ve mali yardım teklifinde bulunduğu bilgisine yer verilmişti.

Gelişmelerin ardından AB destekçileri hükümete karşı yeni bir protesto dalgası başlattı. Dondurucu soğuğa aldırmayan yaklaşık 10 bin protestocu sokaklara dökülerek hükümeti istifaya çağırdı.

Muhalefetteki Vatan Partisi lideri Arseni Yatsenyuk, hükümetin ülkenin çıkarlarına ihanet ettiğini savundu. Yanukoviç'in sadece kendi çıkarlarına göre hareket ettiğini söyleyen Yatsenyuk, "Rejimin ayakta kalabilmesi için paraya ihtiyacı var" dedi. Yatsenyuk ayrıca “yeni bir Sovyet birliğinin oluşturulmasının önünü açacak her tür anlaşmanın altına atılacak imzanın Ukrayna'nın bölünmesi anlamına geldiği" uyarısını yaptı.