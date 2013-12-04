Ukrayna'daki gösterilerin yeni sembolü Ruslana

Ukrayna’da AB ile ortaklık anlaşmasını rafa kaldıran hükümete karşı ayaklanan muhalefetin günlerdir süren gösterileri sürpriz bir muhalefet lideri yarattı.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, İstanbul’da düzenlenen 2004 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanarak bir anda ülkesinin en ünlü yıldızlarından olan şarkıcı Ruslana da başkent Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’ndan ayrılmıyor. 2004’teki Turuncu Devrim sonrasında kurulan hükümette bir dönem milletvekilliği yapan şarkıcı, geçen haftaki bir gösteride sahneye çıkıp Ukrayna milli marşı okuyarak muhalefete desteğini ilan etmişti. Görgü tanıklarına göre ünlü şarkıcı pazar akşamı kurtarılmış bölgede barikatların kurulmasına yardım etti, hatta Mercedes arabasıyla bir yolu kapatıp polisin geçişini engelledi.

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