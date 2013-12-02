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Dünya

Ukrayna'da muhalefet ve hükümet masaya oturuyor

Ukranya'da yüzlerce eylemci pazartesi sabah erken saatlere kadar Kiev’de belediye binası önünde bekledi

02 Aralık 2013 11:29

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de günler süren protesto gösterilerinin ardından hükümet ve muhalefet liderleri arasındaki görüşmelerin Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

Meclis sözcüsü Vlodimir Ribak, tüm tarafların görüşlerini ifade etmeleri için fırsat tanınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in AB ile ilişkileri kuvvetlendirmesi öngörülen anlaşmaya imza atmamasını protesto eden göstericiler Kiev sokaklarında Yanukoviç’i istifaya çağırdı.

Yüzlerce eylemci pazartesi sabah erken saatlere kadar Kiev’de belediye binası önünde bekledi.

Binlerce gösterici de geceyi Bağımsızlık Meydanı’nda geçirdi. Yasağa rağmen gösterilere sayıları 100 bin ila 500 bin arasında değişen protestocu katıldı. Pazar günü cumhurbaşkanlığı binası yakınlarında polis ve göstericiler arasında çatışma çıktığı haberleri geldi.

 

Göstericiler buldozere el koydu

 

İşaret fişeği ateşleyen yüzleri maskeli göstericiler, polisin göz yaşartıcı gaz, cop ve ses bombasıyla müdahalesiyle püskürtüldü.

Kiev polisi, onlarca gösterici ile yaklaşık 100 polis memurunun yaralandığını söyledi.
Bir grup gösterici, Cumhurbaşkanı Yunukoviç’in genel merkezinin bulunduğu bölgelerdeki polis kordonlarını delmek için bir buldozere el koydu.

Ulusal grev çağrısı yapan muhalefet liderleri de, sokaktaki göstericilere de hükümetin istifa etmesi yönünde sloganlar atmaları çağrısında bulundu.

Aralıksız gösteriler için hazırlanan protestocular Bağımsızlık Meydanı’na çadırlar kurmaya başladı.

Ukrayna televizyon kanalına konuşan Ribak, “Yüksek Konsey Başkanı olarak ben, yarın yuvarlak masa görüşmelerinin gerçekleşeceğinin ve bu süreçteki tüm temsilcilerin kendi fikirlerini ifade etmeleri için fırsatları olacağının garantisini veriyorum” dedi.

Meclis sözcüsü Ribak, Cumhurbaşkanı Yanukoviç’in “tamamen barışçıl gösteriler ve görüşlerini ifade etmek için bir araya gelen halkın yanında olduğunu” söyledi.

Muhalif ‘Vatan’ Partisi lideri Arseni Yatsenyuk, meclise hükümet aleyhine gensoru önergesi verildiğini belirtti.

 

'Tüm ülke ayaklanmalı'

 

Reuters haber ajansı, milliyetçi Svoboda Partisi üyelerinin de belediye binasını işgal edip toplantılar düzenlediğini aktardı.

Göstericiler, “Kiev bizimdir” sloganları atıp binanın penceresine Ukrayna bayrağı açtı. Eski dünya boks şampiyonu olan muhalif liderlerden Vitali Klitşko da Kiev’de kontrolü ele geçiren göstericilere ‘vazgeçmemeleri’ mesajı verdi:

“Tüm ülke çapında herkesi harekete geçirmeli ve bu girişimi kaybetmemeliyiz.” Bir haftadan uzun bir süredir devam eden protesto gösterileri Cumhurbaşkanı Yanukoviç’in AB ile işbirliği anlaşmasını askıya alması üzerine başladı. Anlaşma ticaret için sınırların kaldırılmasını ve seyahat kısıtlamalarının da hafifletilmesini öngörüyordu.

Yanukoviç, bu kararı Rusya’nın baskı nedeniyle aldığını açıklamıştı. AB ile anlaşmaya yanaşmayan Yanukoviç, ‘Ukrayna’nın Rusya ile ticari ilişkilerin bozulmasını göze alamayacaklarını’ savunmuştu

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