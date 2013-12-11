T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna'da polis, protesto kampına karşı harekete geçti

Ukrayna'da üç hafta önce başlayan gösterileri tetikleyen Kasım ayında Ukrayna hükümetinin AB ile ticaret anlaşmasını imzalamaması olmuştu

11 Aralık 2013 09:54

Ukrayna’da polis, başkent Kiev’de en büyük protesto kampını ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Bağımsızlık meydanında bulunan en büyük gösterici kampına doğru yürüyen kalabalık polis grubu barikatları kaldırdı ve meydanın bir bölümüne denetimi altına aldı.

Göstericilerle polis arasında bir süre çatışma yaşandıktan sonra iki kitle birbirinden uzaklaştı.
Kiev’deki BBCmuhabiri Steven Rosenberg, göstericilerin buz tutmuş yerin üzerine su dökerek zeminin polis için kaygan olmasını sağladıklarını belirtiyor.

 

'Polis denizi'

 

Rosenberg, polislerin kalabalığını aktarmak ‘polis denizi’ kavramını kullanıyor. Göstericiler polislere "Faşistler" diye bağırıyor. Televizyon görüntüleri, göstericilerin Ukrayna marşını söylediğini gösteriyor. Göstericileri destekleyen Channel 5 TV kanalı meydanda yaklaşık 15 bin göstericinin bir araya geldiğini duyurdu.

Bu son polis müdahalesi, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç arasında Salı günü yapılan görüşmenin ardından gerçekleşti. 

Alandaki büyük protesto kampını ziyaret eden Ashton’ı kalabalıklar tezahüratlarla karşılamıştı. Ashton ilerleyen saatlerde polisin göstericileri uzaklaştırmak için güç kullanmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

 

ABD'den tepki

 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de müdahaleyi kınadı. Kerry, açıklamasında müdahaleden bahsederken “Bu cevap ne kabul edilebilirdir ne de demokrasiye uygun düşmektedir” dedi. 

Ukrayna’da üç hafta önce başlayan gösterileri tetikleyen Kasım ayında Ukrayna hükümetinin AB ile ticaret anlaşmasını imzalamaması olmuştu.

Protesto dalgasında AB yanlıları Devlet Başkanı Yanukoviç'in istifasını istiyor. Yanukoviç Pazartesi günü hükümet yetkililerinin AB ile ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tekrarı için bu hafta Brüksel’i ziyaret edebileceklerini açıklamıştı.

ETİKETLER

ukraynapolisprotestoabdtepkigöstericilerçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24