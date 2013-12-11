Ukrayna'da polis, protesto kampına karşı harekete geçti

Ukrayna’da polis, başkent Kiev’de en büyük protesto kampını ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Bağımsızlık meydanında bulunan en büyük gösterici kampına doğru yürüyen kalabalık polis grubu barikatları kaldırdı ve meydanın bir bölümüne denetimi altına aldı.

Göstericilerle polis arasında bir süre çatışma yaşandıktan sonra iki kitle birbirinden uzaklaştı.

Kiev’deki BBCmuhabiri Steven Rosenberg, göstericilerin buz tutmuş yerin üzerine su dökerek zeminin polis için kaygan olmasını sağladıklarını belirtiyor.

'Polis denizi'

Rosenberg, polislerin kalabalığını aktarmak ‘polis denizi’ kavramını kullanıyor. Göstericiler polislere "Faşistler" diye bağırıyor. Televizyon görüntüleri, göstericilerin Ukrayna marşını söylediğini gösteriyor. Göstericileri destekleyen Channel 5 TV kanalı meydanda yaklaşık 15 bin göstericinin bir araya geldiğini duyurdu.

Bu son polis müdahalesi, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç arasında Salı günü yapılan görüşmenin ardından gerçekleşti.

Alandaki büyük protesto kampını ziyaret eden Ashton’ı kalabalıklar tezahüratlarla karşılamıştı. Ashton ilerleyen saatlerde polisin göstericileri uzaklaştırmak için güç kullanmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

ABD'den tepki

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de müdahaleyi kınadı. Kerry, açıklamasında müdahaleden bahsederken “Bu cevap ne kabul edilebilirdir ne de demokrasiye uygun düşmektedir” dedi.

Ukrayna’da üç hafta önce başlayan gösterileri tetikleyen Kasım ayında Ukrayna hükümetinin AB ile ticaret anlaşmasını imzalamaması olmuştu.

Protesto dalgasında AB yanlıları Devlet Başkanı Yanukoviç'in istifasını istiyor. Yanukoviç Pazartesi günü hükümet yetkililerinin AB ile ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tekrarı için bu hafta Brüksel’i ziyaret edebileceklerini açıklamıştı.