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Dünya

Ukrayna'da 3 eylemci vurularak öldürüldü

Ukrayna polisi, başkent Kiev'de gösterileri yasaklayan yasayı protesto edenlere müdahale etti

22 Ocak 2014 14:17

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gösterileri yasaklayan yasayı protesto edenlere polis sabah saatlerinde müdahale etti. Müdahale sırasında üç kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ancak Kiev'de binlerce kişi hala sokaklarda. Polisle göstericiler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Al Jazeera Türk, Ukrayna'daki ölü sayısının üçe yükseldiğini ve ölenlerin vurularak öldüğünü aktardı. Ölenlerden biri, ülkenin güneyindeki Dnipropetrovsk kentinden 20 yaşındaki Sergey Nigoyan. Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov, polis müdahalesinden sonra 'teröristlerin faaliyetleri cezalandırıldı" açıklamasını yaptı.

Gösterilerde en az iki kişinin öldüğünü belirten BBC Türkçe'nin haberine göre, Ukraynalı protestocular, Kasım ayında, hükümetin AB ile imzalanması planlanan bir antlaşmadan vazgeçip Moskova'nın yanında yer almayı tercih etmesinden bu yana, meydan ve sokaklarda kamplar kurdu. Başbakan Mikola Azarov, son günlerde tanık olunan huzursuzluklar sürecek olursa polisin kuvvet kullanacağı uyarısında bulunmuştu.

Azarov dün gece devlet yayın organı Russia 24'te yayınlanan açıklamasında "Kışkırtıcılar durmazsa halkımızın korunması için yasalar uyarınca kuvvet kullanılmasından başka çare kalmayacak" dedi.

Kiev'den yapılan canlı televizyon yayınlarında, polis birimlerinin sabah erken saatlerde, yoğun kar yağışı altında, Gruşevski Caddesi'ndeki barikatı yıkmaya giriştiği ve tutuklamalara gidilirken yeni çatışmalar çıktığı gözleniyor. Yayınlarda, protestocuların polise taş ve havai fişek attığı izleniyor. Gösterilerde koruyucu başlık ve maske kullanılmasına yasak getiren yeni yasaya rağmen, protestocuların birçoğunun kırmızı kasklar giydiği de görülüyor.

Şiddet olayları şimdilik Hruşevski Caddesindeki küçük bir alanda sınırlı. Bu cadde, Bağımsızlık Meydanı'ndaki ana protesto kampına yakın. Muhabirler, kentin diğer kesimlerinde durumun normal olduğunu bildiriyor. Kentte iki gecedir süren çatışmalarda yüzlerce kişi yaralandı. Bununla birlikte barışçı eylem yanlısı protestocular, şiddet olaylarından fazla tanınmayan aşırı sağcı örgüt Sağ Kesim'i sorumlu tutuyor.

 

Polis gerçek mermi kullanıyor iddiası

 

Bazı görgü tanıkları polisin 'gerçek mermi' kullandığını öne sürdü.
Kiev Savcılığı da, üç eylemcinin ölümünü doğrularken, Başbakan Mykola Azarov ‘polisin gerçek mermi kullandığı’ haberlerini reddetti. Azarov, “Vurulan göstericilerden biri güvenlik güçlerine karşı kimyasal bir sıvı ile saldırmaya çalıştı” iddiasında bulundu.

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