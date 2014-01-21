Ukrayna'da eylemler 'vatan hainliği' sayılacak

Kiev'de hafta sonu düzenlenen hükümet karşıtı eylemlerin sokak çatışmalarına dönüşmesii üzerine başsavcılık kargaşaya son verilmesi çağrısı yaparak eylemleri ‘vatan hainliği’ olarak sınıflandırdı ve eylemlerin devlete karşı bir suç olduğunu açıkladı.

Başsavcı Viktor Pşonka pazartesi günü yaptığı açıklamada, eylemlerin sadece aşırılıktan ibaret olmadığını, bunların devlete karşı işlenmiş suçlar olduğuna dikkat çekti. Pşonka, başta muhalif siyasetçi Vitali Klitçko olmak üzere tüm muhaliflere, polis ile eylemciler arasındaki çatışmaları sona erdirecek adımı atma çağrısında bulundu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in cuma günü protesto gösterisi düzenleme hakkını kısıtlayan yeni yasal düzenlemeyi imzalaması üzerine başkent Kiev'de pazar günü yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı büyük bir protesto gösterisi düzenlenmişti. Pazartesi sabah saatlerine kadar devam eden gösterilerde, polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az 200 kişi yaralanmıştı.

Yanukoviç'in imzaladığı yasa paketi protesto gösterilerine sınırlamalar getirirken, maske ve kask takanlara, kamu binaları önünde izinsiz sahne, çadır ya da barikat kuranlara çeşitli para ve hapis cezaları verilmesini öngörüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da bir mahkeme çarşamba günü herhangi bir gerekçe göstermeden Kiev'de 8 Mart tarihine kadar protesto yasağı getirilmesini kararlaştırmıştı.

Ukrayna'da AB yanlısı muhaliflerin hükümet karşıtı gösterileri kasım ayından bu yana devam ediyor. Muhalifler, düzenledikleri eylemlerle Devlet Başkanı Yanukoviç'in AB ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasını protesto ediyor.