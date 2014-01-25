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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da gösteriler şiddetleniyor

Kiev'de haftalardır devam eden protesto gösterilerinin ardından dün yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hükümet göstericilerin bugün Enerji Bakanlığı'na girmeye çalıştığını açıkladı.

25 Ocak 2014 15:39


Ukrayna'nın başkenti Kiev'de muhalefetin düzenlediği gösteriler yine şiddetlendi. Dün yapılan görüşmelerin Ukrayna hükümeti göstericilerin bugün Enerji Bakanlığı'na zorla girmeye çalıştığını açıkladı. Enerji Bakanı Eduard Stavysaki Reuters'a verdiği demeçte, silahlı 100 göstericinin sabah saatlerinde bakanlık binasına hücum ettiğini söyleyerek, 'Kendilerine eğer geri çekilmezseniz, ülkenin enerji sevkiyatını felç edersiniz dedim' diye konuştu. Bakan bunun üzerine göstericilerin geri çekilme kararı aldığını kaydetti. Protestocuların bakanlığın girişini bloke etmeye devam ettiği, gelen haberler arasında.

İçişleri Bakanı Vitali Zakharchenko, Batı yanlısı göstericileri dolaylı olarak şiddet kullanmakla tehdit etti. Bakan yaptığı açıklamada, 'Kiev'de yaşananlar, bu sorunu barışcıl yollardan, şiddet kullanmadan çözme çabalarımızın işe yaramadığını gösterdi' diye konuştu. Bakan Avrupa yanlısı muhalefetin, göstericileri artık kontrol altında tutamadığını da ileri sürdü.

Bugüne dek sadece başkentle Kiev'le sınırlı olan muhalefetin düzenlediği gösteriler cuma günü yapılan müzakerelerin başarısız olması üzerine diğer kentlere de sıçradı. Göstericiler Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in istifa etmesini talep ediyor.

Protestolar Yanukoviç'in Ukrayna ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasını rafa kaldırmasının ardından patlak vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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