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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da gergin bekleyiş

Ukrayna’da Adalet Bakanlığı binasını boşaltan grup, girişi bloke etmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu ise Ukrayna’ya bir heyet gönderiyor.

27 Ocak 2014 19:21


Pazar günü geç saatlerde Adalet Bakanlığı binasını basıp pencereleri kıran ve kum torbalarıyla girişe barikat kuran Ukraynalı radikal aktivist grup Spilna Sprava'nın binayı boşalttığı bildirildi. Ancak eli sopalı maskeli onlarca grup üyesi dış kapıyı tutarak girişi bloke etmeye devam ediyor. Grup, ayrıca tüm kamu binalarına girişin engellenmesi çağrısı yaptı.

Muhalefetteki Vatan Partisi (Fatherland ) milletvekili Andriy Senchenko, sadece bir bakanlık temsilcisinin kontrol için içeri girmesine izin verildiğini onun dışında kimsenin binaya girmediğini kaydetti.

Gece protestocuları ziyaret ettiğini ve onlardan ayrılmalarını istediğini söyleyen muhalif politikacı Kliçko ise provokasyonlardan kaçınmaları çağrısı yaptığını da söyledi.

Adalet Bakanı Yelena Lukaş, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada aktivistler ayrılmazsa acil önlemler alacağını duyurmuştu.

Lukaş, “Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'ne ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin tartışılması için talepte bulunabileceğini” belirtmişti.

Lukaş ayrıca hükümet ve muhalefet arasındaki müzakerelerin de bu eylemlerle tehlikeye girdiğini ifade etti.

Muhalefet liderleri, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in iktidarı paylaşma teklifinin yeterli olmadığını ve erken seçimlere gidilmesini istediklerini duyurmuştu.

Ukrayna'ya heyet

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'daki son gelişmelerden sonra Dışişleri Komisyonu Başkanı Elmar Brok liderliğinde, 12 parlamenterden oluşan bir heyeti temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gönderiyor.

AP heyetinin 28-30 Ocak arasında yapacağı temaslarda sokaktaki protestocular, muhalefet temsilcileri ve Ukrayna hükümetinden bazı isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

dpa/AFP/AA, BS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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