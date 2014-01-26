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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da yine uzlaşma yok

Ukrayna'da Devlet Başkanı Yanukoviç ve muhalefet liderleri arasında uzlaşma sağlanamadı. Göstericiler güvenlik güçlerinin kullandığı kongre merkezini işgal etti.

26 Ocak 2014 14:44


Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ile muhalefet liderleri arasında dün akşam yapılan görüşmenin ardından gerginlik sürüyor. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yanukoviç'in, muhalefetteki Batkivşçina (Vatan) Partisi lideri Arseny Yatsenyuk'a başbakanlık, UDAR (Darbe) Partisi lideri Vitaliy Kliçko'ya ise insan haklarından sorumlu başbakan yardımcılığı görevini önerdiği bildirildi. Ancak muhalif politikacılar söz konusu teklifi kabul etmeyerek, seçimlere gidilmesini istedi.

Göstericiler kongre merkezini işgal etti

Kiev'deki protestolar bugün de devam ediyor. Göstericiler gece yarısı protestoların sürdüğü meydanın yakınlarındaki bir kongre merkezini işgal etti. AFP'nin haberine göre, 2000 gösterici, güvenlik güçlerinin kullandığı kongre merkezine molotof kokteyli fırlattı. Polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Binanın pencereleri kırılırken, göstericiler içeri girmeyi başardı.

Sıcaklık eksi 20

Vatan Partisi sözcüleri sıcaklığın eksi 20 dereceye düştüğünü, bu nedenle kongre merkezinde göstericilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinin, şiddetin tırmanmaması için kongre merkezini terkettiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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