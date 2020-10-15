Türk ürünlerini boykot eden Suudi Arabistan, vatandaşlarına Türkiye'deki evlerini satmaları için 'baskı yapıyor'

Türk ürünlerine boykot uygulayan Suudi Arabistan’ın son olarak Türkiye’den ev alan vatandaşlarına evlerini satmaları için baskı yaptığı iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre, Suudi Arabistan, Türkiye’den ev alan vatandaşlarını izlemeye aldı. Suudi yönetiminin vatandaşlarını bizzat arayarak Türkiye'deki mülklerini satmalarını istediği iddia ediliyor.

Ülkenin İç İstihbarat Birimi'nin (Mabahith) para çıkışlarını yakın takibe almaya başladığı, Türkiye'ye 100 bin doların üzerinde para gönderen çok sayıda Suudi vatandaşına da para cezası kesildiği iddialardan bir diğeri.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün de Türkiye ile ilişkisi bulunan iş insanlarını bu ticaretten vazgeçmeleri yönünde ağır baskı altına aldığı belirtiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'den en fazla konut alan ikinci ülke, Irak'ın ardından Suudi Arabistan. TÜİK'e göre yabancılara son beş yılda 122 binden fazla konut satıldı. Bu konutların yüzde 10.3'ünü (10.653) Suudi vatandaşları aldı.